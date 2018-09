Aktier: Blandet udvikling inden lang weekend

Mandag morgen er der lidt mere optimisme at spore. Futures på de tre store aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.

Nye bekymringer for økonomien på grund af yderligere optrapning af handelskrigen sendte fredag en negativ stemning ind i markedet, men i de sidste minutter af handelen kravlede det brede marked alligevel i plus.

Det brede S&P 500-indeks sluttede fredagen med et marginalt plus. Hele ugen, som nåede at byde på lukkerekorder mandag, tirsdag og onsdag, blev det også til et plus på 0,9 pct.

Dow Jones-indekset faldt dog med 0,1 pct. fredag. Indekset, der har en tungere vægt af finans og energi, var hårdere ramt end det brede marked, hvor it-sektoren løftede sig lidt. For hele ugen steg Dow Jones desuden med 0,7 pct.

Endelig endte teknologitunge Nasdaq med et plus på 0,3 pct. Indekset sluttede også ugen i plus med 2,1 pct.

SVIRP TIL EUROPA OG CANADA

Den negative stemning skyldtes fortsat fokus på handelsspændingerne, efter at Bloomberg News torsdag skrev, at USA's præsident, Donald Trump, ønsker vedtagelse af nye tariffer mod Kina på varer for 200 mia. dollar allerede i næste uge. Omvendt udtalte Trump også, at han ser en snarlig handelsaftale med Canada, mens han dog kritiserede EU for at være lige så "slem" i handelsspørgsmålet som Kina. Han nåede også at true med at trække USA ud af WTO.

- Vi ser lidt profithjemtagning fredag efter et rigtig godt run i denne uge, hvor man ramte rekordniveau flere gange, og investorerne tager de her toppe ud. Samtidig skal man lukke ned inden en lang weekend, men investorerne vil helst ikke være ude af markedet, for der kunne komme godt nyt om handelsaftalen mellem USA og Canada, selv om Trump torsdag fik sendt et svirp af sted til både Canada og Europa, siger

Både S&P 500 og Nasdaq satte rekord fire dage i træk, men sluttede festen med fald torsdag. Med fremgangen fredag er Nasdaq dog igen kun marginalt fra sin rekord.

Efter Labour Day vender markedsaktørerne tilbage tirsdag med feriemåneden august bag sig, og det betyder også, at de store banker vender tilbage med deres råd til kunderne.

- Nu kommer de ud og fortæller kunderne, hvad de skal købe, og det bliver spændende at se, om pengene stadig vil flyde til amerikanske aktier.

- Vi tror dog, man får mest for pengene i de nye markeder og især i Kina. Udsalget har været for stort der. Vi tror også stadig på aktier over obligationer, fordi vi venter, at renterne vil køre op. Det amerikanske marked vil formentlig klare sig okay, men det vil ikke være så prangende som den første del af året, vurderer seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

Han peger på, at i efterårsscenariet vil procykliske aktier være foretrukne, men Danske Bank har samtidig et godt øje til sundhedssektoren.

GIGANTERNE I HOPLA

Blandt selskaberne var det værd at bemærke, at trods skidt stemning steg både Apple og Amazon - verdens to mest værdifulde børsnoterede selskaber - og det betød, at de begge havde endnu en dag med kursrekord.

Amazon vandt 0,5 pct. til 2012,71 dollar. Tidligere på ugen fik aktien et løft i sit kursmål på 35 pct. af Morgan Stanley, som nu ser aktien i 2500 dollar.

Apple vandt samtidig 1,2 pct. til 227,63 dollar. Apple nød godt af, at storinvestor og milliardæren Warren Buffett har sagt, at hans investeringsselskab, Berkshire Hathaway, har købt yderligere op i aktien. Apple annoncerede torsdag også en begivenhed den 12. september, hvor nye iPhone-modeller ventes at se dagens lys.

Der var også fokus på Coca-Cola efter nyheden om opkøbet af kaffehuskæden Costa for 5,1 mia. dollar. Aktien faldt dog med 0,9 pct.

Det gik derimod godt for Ulta Beauty, som toppede S&P 500 med et plus på 6,4 pct. Trods sløje forventninger til tredje kvartal blev et kursdrop på mere end 6 pct. i eftermarkedet torsdag erstattet af et plus, da selskabet har annonceret et samarbejde med realitystjernen Kylie Jenner. Ulta Beauty har fået eneretten til salg af Kylie Jenners kosmetikprodukter i Ultas forretninger.

Reaktionen var ligeledes positiv på regnskabet fra den canadiske producent af sportsudstyr Lululemon, der også leverede en stærkere indtjening end estimeret i selskabets regnskab for andet kvartal. Det var drevet af et stærkt salg online og særligt på det kinesiske marked. Aktien steg 13,1 pct.