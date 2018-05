Aktier: Blandet udvikling i futuresmarkedet

Et stærkt regnskab fra Apple har været med til at trække stemningen i vejret for teknologisektoren, mens det bredere marked og de tunge traditionelle selskaber ligger lettere underdrejet.

Futuren på S&P 500-indekset falder 0,1 pct., og Dow Jones-futuren dykker 0,2 pct., mens Nasdaq-futuren ligger med et plus på 0,1 pct. onsdag morgen.

Tirsdag lagde markederne ellers fra land med minusser, men en positiv stemning blandt teknologiselskaberne reddede dagen.

Det toneangivende S&P 500 indeks lukkede på den baggrund i et lille plus på 0,25 pct. i 2655, selv om det på et tidspunkt var helt nede i 2625 efter et fald på knap 1 pct. Det var især teknologiselskaberne, som løftede S&P 500 mod plus, da den sektor bidrog med en stigning på knap 1,5 pct.

I den ordinære handel var der positive forventninger til Apples regnskab for andet kvartal, og det sendte aktien op med 2,3 pct. til kurs 169,1.

Generelt var der en god stemning omkring it-aktierne på Nasdaq. Aktien i Google's moderselskab, Alphabet, steg 2,2 pct., og Amazon gik frem med 1,0 pct. Microsoft var også i positivt terræn med 1,6 pct., ligesom Intel, der vandt 3,3 pct.

Efter børslukketid præsenterede Apple en omsætning og en indtjening i andet kvartal, der var bedre end ventet. Samtidig lovede selskabet bag iPhonen, at den vil udbygge sig tilbagekøbsprogram af egne aktier med 100 mia. dollar og øge sit kvartalsudbytte med 16 pct. Det sendte aktien op med yderligere 3,7 pct. i eftermarkedet.

Uden for teknologisektoren var det i en ordinære handel tirsdag værd at bide mærke i, at medicinalselskabet Pfizer faldt med 3,7 pct.

Trods fremgang i indtjeningen var investorerne skuffede over en stagnerende toplinje, men især meldingen om, at der ikke er fundet bejlere til Pfizers consumer-health-forretning trak ned. Analytikere vurderer ellers, at den forretning, med kendte brandnavne som Advil og Chapstick, kan sælges for mere 10 mia. dollar.