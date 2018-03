Aktier: Blandet udvikling efter Trumps told-trusler

. De amerikanske aktier lukkede uens onsdag, hvor investorernes bekymring over udsigterne til en handelskrig var dagens samtaleemne.

Analytikerne prøvede forgæves at aflæse den blafrende amerikanske handelspolitik, efter at præsident Donald Trump først signalerede voldsomme importtariffer, men efterfølgende påpegede, at lande som Mexico, Canada og senest EU kan fritages, hvis præsidenten er tilfreds med resultaterne af handelsforhandlingerne.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et tab på 0,1 pct. til 2726,80. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 0,3 pct. til 24.801,36, mens Nasdaq endte med en stigning på 0,3 pct. til 7396,65.

Russell 2000-indekset, som afspejler de mindre amerikanske virksomheder og derfor anses for at have mindre eksporteksponering, overgik de store indeksindeks med et plus på 0,8 pct.

Omsætningen var på 6,7 mia. aktier og dermed et stykke under det 20-dages glidende gennemsnit på 7,8 mia. aktier.

Torsdag morgen er der lidt mere konsekvens, idet de amerikanske futures alle ligger med begrænsede stigninger på under 0,1 pct.

S&P 500 lagde ud med fald på op mod 1 pct. onsdag grundet eskalerende bekymringer om en potentiel handelskrig - efter at frihandelsforkæmperen Gary Cohn fratrådte stillingen som Trumps øverste økonomiske rådgiver. Men indekset rettede sig, efter at Det Hvide Hus begyndte at bløde op med undtagelser til de planlagte importafgifter på 25 pct. for stål og 10 pct. for aluminium.

Sent onsdag sagde Det Hvide Hus' talsmand, Sarah Sanders, at Trump vil vente med at underskrive tarif-dekretet indtil udgangen af ugen, samt at de kan indeholde potentielle undtagelser for Mexico og Canada og muligvis også andre lande "baseret på national sikkerhed".

- Det gør investorerne mindre bekymrede, hvis tolden ikke anvendes bredt. Men det er ren spekulation på det her tidspunkt. Vi har intet på skrift, og hvis der er en ting, vi har lært af denne regering, er det, at alt kan ændre sig, ind til det bliver nedfældet på papir, påpeger investeringschef Janna Sampson fra i OakBrook Investments i Illinois i en notat ifølge Reuters.

S&P PRÆGET AF RØDE SEGMENTER

Der var kursfald i otte af de elleve undergrupper i S&P 500 onsdag.

Energiselskaberne og forbrugeraktierne var ansvarlige for de største nedture på 0,7-0,9 pct., mens it, fast ejendom og sundhedssektoren med stigninger på omkring 0,5 pct. modsat begrænsede det samlede tab.

Blandt enkeltaktierne var der pres på Apple. Dystre prognoser for Apples nye telefon, Iphone X, fortsætter med at tikke ind - senest med Citigroup, der har næsten halveret forventningerne til salget af den ny topmodel for indeværende kvartal. Apple faldt knap 1 pct.

Netflix blev nedjusteret af analysehuset Stifel, der udtrykte bekymring over selskabets værdiansættelse. Troen på virksomheden er intakt, men aktiekursens himmelflugt er mere end rimeligt, vurderes det. Aktien faldt 1,3 pct.

I bunden af S&P 500 lå detailkoncernen Dollar Tree, der offentliggjorde regnskab kort før åbningen. Forventningsdelen var markant lavere end estimeret, og aktien droppede over 15 pct.

