Aktier: Blandet syn på handels-strid afspejles i markederne

Risikolysten er blandet onsdag morgen på aktiemarkederne i Asien, hvor indledende stigninger er blevet mødt af gevinsthjemtagning, hvilket efterlader et generelt beskedent indtryk af risikovillighed hos investorerne.

Optimismen om handelsrelationerne mellem Washington og Beijing er slået over i spørgsmål om næste fase af det diplomatiske spil mellem de to lande.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger med et plus på 0,3 pct.

Indekset har mistet en del af dampen, da nogle af de asiatiske aktiemarkeder fortsat ligger underdrejede, da der stadig er behov for at fjerne flere forhindringer, før verdens to største økonomier når til en form for afvikling af handelsproblemerne.

»USA og Kina er stadig i en fase, hvor de forsøger at undersøge modpartens hensigter. Kina har rakt hånden frem og vist, hvor langt landet vil gå, men markederne vil næppe slå sig til tåls, før de to stormagter rent faktisk når frem til en aftale. Det næste fokuspunkt er, hvordan USA reagerer,« siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.

Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,3 pct., og også Topix-indekset viger 0,3 pct.

Modsat er der plusser i de kinesiske markeder. Shanghai Composite og CSI 300 har en fremgang på henholdsvis 0,9 og 0,7 pct., mens Hang Seng i Hongkong ligger med et plus på 0,8 pct.

Onsdag morgen ligger de amerikanske futures med fald på 0,3-0,5 pct.

/ritzau/FINANS