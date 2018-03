Aktier: Beskedne gevinster - stadig uro om sociale medier

Det amerikanske aktiemarked lukkede med beskedne gevinster tirsdag, efter at højere oliepriser løftede energisektoren, mens nedturen for de sociale medier fortsatte med Facebook og Twitter i centrum.

Det brede S&P 500-indeks lukkede med en gevinst på 0,2 pct. til 2716,94. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på knap 0,5 pct. til 24.727,27, mens Nasdaq endte med en stigning på knap 0,3 pct. til 7364,30.

Investorerne forholdt sig afventende op til onsdagens afslutning af det pengepolitiske møde i Federal Reserve, hvilket betød, at omsætningen lå et godt stykke under gennemsnittet. I alt skiftede 6,3 mia. aktier hænder, mens det 20-dages glidende gennemsnit lyder på 7,2 mia. aktier.

Onsdag morgen ligger de amerikanske futures med mindre positive tendenser. S&P 500 samt Dow Jones-futures øger med op mod 0,1 pct.

Investorernes fokus på Facebook fortsatte, efter at det sociale medie oplyste, at US Federal Trade Commission har stillet spørgsmål om, hvordan Facebook-brugernes personlige data kunne blive tappet af en politisk konsulentvirksomhed ansat af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Aktien droppede 2,6 pct. og er dermed faldet omkring 9 pct. i løbet af de seneste to handelsdage.

Såvel amerikanske som europæiske politikere har krævet en forklaring på, hvordan konsulentfirmaet Cambridge Analytica har fået adgang til brugernes data, og hvorfor Facebook undlod at informere om det, hvilket rejser større branchespørgsmål om brugernes privatliv, mens strengere regulering toner frem i horisonten.

»Det negative vil være, hvis de bliver trukket foran kongressen, og hvis der kommer nye love og regler, der kan forstyrre virksomhedens vækst. Det er det, som frygten går på,« siger handelschef Joe Saluzzi fra Themis Trading i New Jersey til Reuters.

Det andet store sociale medie, Twitter, kom også i vanskeligheder, efter at den israelske justitsminister har truet med retssager mod mikroblog-netværket for ikke at gøre nok for at modvirke tweets, der fremkalder vold mod Israel. Twitter faldt 10,4 pct.

Udviklingen smittede af på de andre tilsvarende medier som Snap, der faldt 2,6 pct., og Global X Social Media ETF, der tabte 0,9 pct.

BALANCE PÅ SEKTORBASIS

Der var balance blandt de 11 undergrupper i S&P 500, hvor seks lukkede med gevinst og fem med tab.

Hovedårsagen til den overordnet set positive afslutning var oliepriserne, der, med en stigning på mere end 2 pct. til et tre ugers toppunkt, trak energisektoren op med 0,9 pct. Spændinger i Mellemøsten og muligheden for yderligere fald i venezuelansk olieproduktion lå bag stigningen.

Energisektoren blev fulgt til dørs af varige forbrugsgoder, der øgede 0,6 pct.

I den modsatte ende lå telesektoren og forsyningsselskaberne, der begge står som alternativ til obligationer på grund af deres store udbyttebetaling. Og stigende renter pressede de to sektorer i bund med tab på 1,0 pct. og 0,5 pct.

Finansaktierne steg 0,2 pct., mens investorerne imødeså en så godt som stensikker renteforhøjelse, når Federal Reserve afslutter det to dage lange rentemøde onsdag.