Aktier: Beskedent frem - men Nasdaq i rekord

Det brede S&P 500-indeks sluttede tirsdag beskedent i plus med 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig faldt en lillebitte nøk. Derimod sluttede Nasdaq i indeksniveau 7703,79 efter en stigning på 0,6 pct. Dermed tog Nasdaq en ny lukkerekord, da indekset sidste uge ramte sin hidtidige top i 7679 onsdag.

Der er yderligere positive toner på futuresmarkedet onsdag morgen i Asien. Futures på tre toneangivende amerikanske aktieindeks ligger 0,2-0,3 pct. højere i den asiatiske handel.

INGEN STØRRE GENNEMBRUD I SINGAPORE

Investorerne lod sig ikke smitte af de glade smil i Singapore, hvor USA's præsident, Donald Trump, mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og blev enige om en sluttekst, der talte for "komplet atomnedrustning" på Koreahalvøen. Markederne holdt i stedet fokus på Federal Reserves rentemøde tirsdag og onsdag, som ventes at slutte med en renteforhøjelse onsdag eftermiddag, amerikansk tid, på 25 basispoint.

»Trods al symbolikken sat frem til skue, producerede dagens topmøde ingen større gennembrud. Der var ingen detaljer om tidsplanen for en atomafrustning og ingen lempelser i de økonomiske sanktioner,« siger cheføkonom Gareth Leather fra Capital Economics til Financial Times om mødet i Singapore.

RENTEFORHØJELSE ONSDAG

Onsdagens rentemelding fra Federal Reserve ventes at indeholde et løft på 25 basispoint. Handlen med Fed Funds-futuren indikerer, at markedet ser det som 100 pct. sandsynligt, og derfor vil fokus være på, hvad banken indikerer om økonomien, inflationen og muligheden for to renteforhøjelser mere i 2018.

»Handelsbekymringerne er fortsat et stort tema, men vi venter, at Feds meddelelse vil være positiv omkring det økonomiske momentum,« siger cheføkonom James Knightley fra ING til Financial Times og peger, at centralbankens melding ventes at indeholde øgede forventninger om to renteforhøjelser i andet halvår.

IKKE TIL AT FANG'

På sektorniveau var det den defensive forsyningssektor, som klarede sig bedst i S&P 500-indekset med et plus på 1,3 pct. Men også fast ejendom havde en god tirsdag med et plus på 0,6 pct. på en tredjeplads, mens teknologisektoren lå som nummer to - også med et plus på 0,6 pct..

Nasdaq var ikke ene om at sætte rekord. Teknologiaktierne i FANG-indekset (Facebiook, Amazon, Netflix og Google (Alphabet)) buldrer fortsat derudaf og steg 1,1 pct. til ny lukketop i 2945. Indekset, som indeholder de største og mest omsatte teknologiselskaber så som Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Googles moderselskab, Alphabet, er nu steget 32 pct. i 2018.

Blandt vinderne var Twitter, der fortsætter fremgangen fra sidste uge, hvor aktien blev løftet af indlemmelsen i S&P 500 i stedet for Monsanto. Tirsdag blev det til et plus på 5,0 pct., og Twitters små vinger har nu løftet kursen med 81,3 pct. i 2018.

Der var også medvind til Teslas aktie. Selskabet vil skære 9 pct. af medarbejderne fra for at nå i plus. Tirsdag skubbede det aktien op med 3,2 pct.

AT&T var også i fokus, uden at aktien flyttede sig meget. Lige efter børslukketid ventes en retsafgørelse på spørgsmålet, om selskabet må overtage Time Warner. Det kan skabe en ny gigant med en markedsværdi på 275 mia. dollar. AT&T steg med 0,5 pct., mens Time Warner gik op med 0,1 pct.

/ritzau/FINANS