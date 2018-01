Aktier: Bernstein sikrede plusser til medicinalaktierne

Medicinalaktierne var med i toppen af det toneangivende C25-indeks onsdag, hvor Lundbeck, Bavarian Nordic og Novo Nordisk alle fik en dag med stigninger i aktiekursen.

Det var det amerikanske finanshus Bernstein, der var med til at puste til de danske og europæiske aktier i den sektor, da amerikanerne ifølge Bloomberg News ser positivt på de europæiske medicinal- og biotekselskaber og vurderer, at branchens positive vækstudsigter ikke er afspejlet i de nuværende aktiekurser.

- Bernstein har været med til at løfte hele pharmasektoren i Europa i dag, siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Bavarian steg med 2,3 pct. til 235 kr., Lundbeck blev løftet 1,7 pct. til 317,20 kr., Novo steg med 1,2 pct. til 338 kr., mens Genmab, som Bernstein sammen med tyske Merck har som sine aktiefavoritter i sektoren, faldt med 0,1 pct. til 1057,50 kr.

Samlet steg C25-indekset, der har været toneangivende siden den 18. december sidste år, med 0,3 pct. til indeks 1152,57 efter også at være steget med 0,3 pct. tirsdag.

Lige efter Bavarian endte William Demant Holding med et plus på 2,2 pct. til 174,30 pct. Også GN Store Nord var med i front og steg med 2,0 pct. til 204,20 kr.

- Der er ikke noget specifikt fremme om høreapparatssektoren, men også schweiziske Sonova steg i dag, siger Martin Munk.

VESTAS DRATTEDE NED

Vestas endte i bunden efter en positiv start på 2018 med et plus på 2,6 pct. tirsdag, som kom i kølvandet på fredagens ordreboom. Aktien faldt dog onsdag med 1,5 pct. til 433,60 kr.

- Det kan godt undre lidt, at aktien falder i dag efter en ekstrem stærk ordreindgang i 2017 fra Vestas. Men historien om prispres er stadig det, der fylder. Og det vil det være frem til regnskabet, vurderer Martin Munk.

I fredags kunne Vestas annoncere ordrer i 2017 på 10.691 megawatt. Tallet omfatter ikke bunken af uannoncerede ordrer for fjerde kvartal, som Vestas først offentliggør omfanget af i sit årsregnskab. Dermed har selskabet allerede inden de uannoncerede for fjerde kvartal slået den ordrerekord på 10.494 megawatt, som blev opnået i 2016.

Ørsted endte ligeledes i bundet af indekset med et fald på 1,2 pct. til 333,80 kr. uden selskabsspecifikt nyt.

MÆRSK VENDTE SNUDEN NED

Efter en positiv start endte Mærsk-aktierne i et minus på 0,6 pct. til 10.900 kr. for B-aktien Koncernen lå ellers i topfeltet først på dagen, efter at koncernens borerig-del har fundet beskæftigelse i fire år til et boreskib.

Maersk Drilling indgik i december en aftale med den ghanesiske afdeling af Tullow Oil. Aftalen gælder for boreskibet Maersk Venturer. Den ventes at træde i kraft fra februar og dækker udviklingsboring på offshorefelterne Jubilee og TEN i Ghana. Det oplyste selskabet tirsdag efter børstid.

Ser man på de ledende indeks i Europa, endte de ligeledes årets anden handelsdag i plus - ligesom de amerikanske aktiemarkeder fortsatte rekordjagten fra tirsdagens niveauer.

AMBU OP EFTER SPLIT

Uden for C25 fik Ambu opmærksomhed. Aktien startede onsdag i et helt nyt kursleje på børsen, da aktien er splittet i fem og derfor alt andet lige bør handles til en værdi tæt på en femtedel af tirsdagens slutkurs, svarende til omkring 109 kr. Aktien steg 4,6 pct. fra det niveau til 114 kr.

- Det er helt naturligt, at der er positiv fokus på en aktie, når den er blevet splittet, siger Mads Zink, chefhandler i Danske Bank.

/ritzau/FINANS