Aktier: Begejstringen ville ingen ende tage

Den positive holdning fortsætter fredag morgen, hvor futuremarkedet ligger med yderligere - omend mindre - stigninger.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 1,2 pct. til 2731,20. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 1,2 pct. til 25.200,37, mens Nasdaq endte med en stigning på 1,6 pct. til 7256,43.

Omsætningen lå lidt over normalniveauet med omkring 7,1 mia. handlede aktier.

Fredag morgen ligger futures for S&P 500 og Dow Jones med plusser på under 0,1 pct., mens futures for Nasdaq fortsat er i front med en stigning på knap 0,2 pct.

Markedet var for anden dag i træk i stand til at ryste frygten for accelererende inflation af sig, og investorerne fokuserede i stedet på de seneste stærke kvartalsrapporter og forventningerne om, at der fortsat vil være indtjeningsvækst takket være blandt andet skattelettelser.

»Midt i al nervøsiteten over de sidste to uger har der været en virkelig stærk regnskabssæson. Mange øjne var fikseret på producentpriserne, der kom lidt højere ud end ventet. Men ligesom i går (onsdag, red.) ryster markedet det af sig,« siger investeringschef Leo Grohowski fra BNY Mellon Wealth Management i New York til Reuters.

Producentpriserne steg som ventet 0,4 pct. i januar på månedsbasis, mens der på årsbasis var tale om en stigning på 2,7 pct. mod en ventet stigning på 2,4 pct.

Og eksklusive fødevarer og energi var priserne 0,4 pct. højere end måneden før, mens den årlige stigningstakt var på 2,2 pct. Der var ventet stigninger på henholdsvis 0,2 pct. og 2,0 pct.

Efter et mylder af opjusterede forventninger hos virksomhederne over de seneste uger estimerer analytikere nu, at S&P 500-selskaberne øger deres resultater per aktie i 2018 med 18,9 pct., viser data fra Thomson Reuters.

IT IGEN BLANDT TOPPEN

De eftertragtede teknologiaktier som Microsoft, Cisco og Apple var igen blandt dagens bedst præsterende aktier. På segmentbasis i S&P 500-indekset steg teknologiaktierne 1,9 pct.

Apple steg 3,4 pct., efter at Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway, ifølge flere medier har øget beholdningen af aktier i selskabet med 23 pct. i kølvandet af meldinger om, at Apples store likvide beholdning skal bruges til udbytte og aktietilbagekøb efter den nye skattereform.

Microsoft øgede 2,0 pct., og Cisco, der leverede et flot regnskab sent onsdag, fik lagt hele 4,7 pct. til aktiekursen, mens Googles moderselskab, Alphabet, måtte nøjes med et plus på 1,9 pct.

Dagens topscorer blandt undergrupperne i S&P var dog forsyningsselskaberne, der endte dagen med en stigning på 2,1 pct.

Kun en enkelt undergruppe sluttede dagen med tab. Energisektoren mistede 0,4 pct. efter overordnede prisfald i oliemarkedet.

Blandt enkeltaktierne steg Boeing 3,3 pct. efter kommentarer fra selskabets topchef, Dennis Muilenburg, om et stærkt flymarked samt effektivitet i både produktions- og distributionskæden.