Aktier: Bayer og Louis Vuitton-ejer trækker fra i grønt marked

Der er grønt over hele linjen blandt de største europæiske aktieindeks tirsdag, hvor markedet er understøttet af opblødende toner fra Kinas præsident, Xi Jinping, i relation til den verserende handelskonflikt mellem Kina og USA.

Præsidenten har ifølge flere internationale nyhedsbureauer nedtonet konflikten og sagt, at Kina vil sænke tolden på importerede biler og lempe reglerne for udenlandsk ejerskab i den kinesiske bilindustri.

Det giver et løft til humøret blandt investorerne, hvilket resulterer i grønne indeks for anden handelsdag på stribe.

»Snakken hen over weekenden synes at indikere en vis optimisme omkring, at en eller anden form for aftale kan blive det sandsynlige udfald«, siger Michael Hewson fra CMC Markets, til Reuters.

Han påpeger dog, at det formentlig vil tage noget tid at nå dertil, hvilket kan skabe yderligere usikkerhed og volatilitet i den kommende periode.

FTSE 100-indekset stiger med 0,5 pct., mens CAC 40 i Paris løftes 0,7 pct., og det tyske DAX-indeks stiger 1,1 pct. Det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks lægger 0,6 pct. til værdien.

Den tyske kemikæmpe Bayer er blandt enkeltaktierne i positivt lys, efter at de amerikanske myndigheder skulle have godkendt selskabets køb af amerikanske Monsanto til omtrent 60 mia. dollar - eller godt 360 mia. kr.

Det skriver Wall Street Journal med henvisning til anonyme kilder med indsigt i sagerne.

Bayer-aktien stiger 5 pct. til 98,11 euro.

Derudover er der også positiv opmærksomhed til luksusvareselskabet LVMH, der står bag blandt andet Louis Vuitton og Moet Hennessy.

Selskabet leverede i sit første kvartal en tocifret salgsvækst drevet af stærk kinesisk efterspørgsel. Det oversteg analytikernes forventninger, og investorerne kvitterer med en stigning på 5 pct. til 275,30 euro.

Omsætningen i første kvartal blev 10,9 mia. euro mod ventet 10,6 mia. euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Den organiske vækst var 13 pct. mod ventet 8,5 pct.

/ritzau/FINANS