Bavarian Nordic lægger sig fredag for anden dag i træk - begge dage uden selskabsspecifikt nyt - i toppen af det danske C25-indeks, der stiger 0,1 pct. til 1143,37.

Udsvingene i det danske eliteindeks er dog - på nær Bavarian-aktien - begrænsede, hvor William Demant er nærmeste forfølger med en stigning på 1 pct. til 172,90 kr., mens Vestas er bundskraber med et fald på 0,6 pct. til 431,50 kr. Begge aktier uden selskabsspecifikt nyt.

»Der er en afdæmpet aktivitet, hvor der ikke sker så meget. Det, der trækker ned i Europa, er de spanske bankaktier på bagsiden af valget i Catalonien, hvor separatisterne fik flertal, om end det var svagere end sidste gang, men det er alene de spanske banker, som trækker sektoren ned,« siger Lars Skovgaard Andersen, senioraktierådgiver i Danske Bank.

Det spanske Ibex 35-indeks falder fredag 1 pct., mens banksektoren i det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks falder 0,4 pct.

BLANDEDE BANK-REAKTIONER

Blandt de danske banker er der en blandet stemning, hvor både Nordea og Danske Bank torsdag blev tildelt bøder.

Nordea blev sammen med otte andre virksomheder tildelt en bøde på samlet 2 mio. euro på grund af regelbrud i forbindelse med Panama Papers-afsløringen, mens Danske Bank accepterede et bødeforlæg på 12,5 mio. kr. fra SØIK for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser.

Nordea-aktien holder sig fredag oven vande med en stigning på 0,3 pct. på 76,55 kr., mens Danske Bank-aktien holder prisen på 244,60 kr., og Jyske Bank-aktien falder med 0,4 pct. til 354,90 kr.

»Der er lidt positionering og tilpasning af porteføljer, så der er ikke en klar retning i det her. Det er lidt en blandet landhandel her på den sidste handelsdag inden jul.«

»Investorerne har ikke lyst til at lave meget om på deres position så tæt på årets udgang. Hvis du skulle gøre noget markant, havde du gjort det før, for du ved, at volumen er lav, så det bliver en ulempe,« vurderer Lars Skovgaard Andersen.

RATEINDEKS MED MARGINALT FALD

SCFI-indekset over rateudviklingen på en stribe ruter fra Shanghai og ud i verden faldt i denne uge med 0,5 pct. til 723,20, viser nye data fra Shanghai Shipping Exchange. I ugen forinden steg indekset 3,3 pct.

Mærsk B-aktien falder 0,5 pct. til 10.460 kr., mens A-aktien falder 0,4 pct. til 9985 kr.

Akkurat i positivt farvand ligger Ørsted med en stigning på 0,1 pct. til 340,90 kr.

Selskabet fortalte torsdag, at det har droppet at byde på en hollandsk auktion for havvindmølleprojekter, da energiselskabet mener, at betingelserne ikke var gode nok.

Den hollandske auktion var den første nogensinde uden statsstøtte, men konkurrenterne Vattenfall og Statoil har alligevel valgt at byde ind.

Ligeledes i plus ligger ISS-aktien, der lægger 0,4 pct. til og nu koster 238,60 kr. Servicegiganten annoncerede torsdag efter børslukketid, at det ikke længere vil være til stede på det græske marked og derfor har valgt at sælge sit datterselskab i landet til Isabella Arvaniti-familien.

ØSTJYDSK BANK FORTSÆTTER FALDET

Uden for det danske eliteindeks fortsætter Østjydsk Bank sin deroute, efter at banken torsdag blev pålagt nedskrivninger af Finanstilsynet på 132 mio. kr.

Banken følger op på torsdagens fald på 35 pct. med at lægge yderligere 18,6 pct. til kursfaldet, så en aktie i banken nu koster 0,83 kr.

I den anden ende af de danske aktier findes Skako, der stiger 6,3 pct. til 92,50 kr. Fredagens nyhedsstrøm har ikke budt på nyt for det fynske selskab, men torsdag indgik selskabet en betinget aftale på cirka 55 mio. kr.

/ritzau/FINANS