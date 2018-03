Aktier: Bavarian stiger en smule i rødt marked

Bavarian ligger torsdag morgen øverst med en stigning på 0,7 pct. til 209,40 kr.

A.P. Møller Mærsk fik af finanshuset Kepler Chevreux sænket kursmålet for aktien til 13.200 kr. fra 15.200 kr.

Anbefalingen "køb" fastholdes, viser data fra Bloomberg News.

Torsdag falder B-aktien med 0,3 pct. til 9354 kr.

Vestas fik fra morgenstunden også konkurrentnyt fra tyske Senvion, der var ramt af prispres og faldende omsætning i 2017, lyder forklaringen i regnskabet for sidste år. Omsætningen blev på knap 1,9 mia. euro mod godt 2,2 mia. euro i 2016. Det resulterede i et driftsunderskud på 60,3 mio. euro mod et underskud på 25,7 mio. euro i 2016.

Den danske vindmølleproducent falder fra start med 0,9 pct. til 435,50 kr.

Jyske Banker falder 0,7 pct. torsdag morgen til 385,90 kr., til trods for at Handelsbanken har løftet kurmålet til 410 kr. fra 385 kr. Anbefalingen er fortsat "akkumuler".

EN RÆKKE REGNSKABER UDENFOR C25

Orphazyme har torsdag morgen offentliggjort et regnskab for 2017, der viste et nettounderskud på 126,2 mio. kr. mod 57,9 mio. kr. året før. Dermed rammer selskabet indenfor sine forventninger, der lød på et nettounderskud på 125-135 mio.kr. Orphazyme venter i 2018 et driftsunderskud på 245-275 mio. kr.

Aktien falder 1,7 pct. til 70 kr. i onsdagens handel.

It-virksomheden Columbus, der blandt andet udvikler ERP-systemer, landede en omsætning på 1218,8 mio. kr. i 2017 mod 1192,7 året før.

Driftsresultatet lyder på 146,2 mio. kr. mod 138,5 mio. kr. året før. Resultatet før skat endte på 101,6 mio. kr., mens det tal var 107,3 mio. kr. året før.

Columbus ligger uændret i 14,90 kr. torsdag morgen.

Andersen & Martini offentliggør også regnskab for fjerde kvartal torsdag, mens Egetæpper offentliggør sit regnskab for tredje kvartal.

Bilforhandleren venter i 2017 et resultat før skat i størrelsesordenen 65-75 mio. kr. Aktien rører sig ikke ud af stedet torsdag morgen og koster 58,50 kr.

Egetæpper venter i regnskabsåret 2017/8 en omsætning på 1150-1225 mio. kr. samt pengestrømme fra driftsaktivitet på 65-75 mio. kr. Desuden venter selskabet en EBIT-margin på 7-8 pct. Egetæpper-aktien koster 260 kr., hvilket er uændret.

UDBYTTE PÅ VEJ

Torsdag fragår der desuden udbytte fra Carlsberg og Pandora på henholdsvis kr. 16 og 9 kr.

Carlsberg falder torsdag 2 pct. til 709 kr. Ligeledes falder smykkeaktien også 1,5 pct. og lukkede i 586 kr.

Fra tre banker udenfor C25 fragår der også udbytte. Der er tale om 11,31 kr. fra Sydbank, 5 kr. fra Jutlander Bank., mens udbyttet fra Djurslands Bank lyder på 7 kr.

Sydbank falder 3,8 pct. 227 kr., Djurslands Bank falder 3,3 pct. til 232 kr., og Jutlander Bank falder ligeledes 1,4 pct. til 211 kr.