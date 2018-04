Aktier: Bavarian og Genmab skraber bunden i negativt marked

Fornyet frygt for en global handelskrig lægger en dæmper på det danske aktiemarked tirsdag, hvor Genmab og Bavarian Nordic er hårdest ramt.

Det danske C25-indeks falder sidst på formiddagen 0,9 pct. til 1104,94, og ifølge ABG Sundal Collier hænger udviklingen sammen med søndagens tiltag fra Kina, der har lagt told på 128 amerikanske produkter som et modsvar på et lignende udspil fra Trump-regeringen.

»Der er fortsat uro om en mulig handelskrig, og det trykker markedet,« siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

»Det danske marked klarer sig bedre, end man kunne have frygtet, i forhold til hvor meget de amerikanske indeks faldt,« siger hun og henviser til fald på 1,9-2,7 pct., som de tre største indeks lukkede med mandag.

BIOTEKAKTIER UNDER PRES

I bunden af C25-indekset ligger Bavarian Nordic med et fald på 3,6 pct. til 181,85 kr., mens Genmab-aktien falder 3,4 pct. til 1253,50 kr., og det kan ifølge ABG Sundal Collier forklares med, at de amerikanske biotekaktier havde en hård mandag.

Vestas er en af tirsdagens få stigende aktier, efter at vindmølleproducenten landede ordrer på 849 megawatt (MW) omkring påsken.

Alligevel er første kvartals ordrehøst lavere end samme periode sidste år. Aktien stiger 1,5 pct. til 436,20 kr.

»Man var lidt bekymret på ordresiden inden påske, og Vestas fik trods alt hevet nogle hjem inden, men ender samlet lavere for første kvartal, end vi havde ventet,« siger Anne Sophie Riis.

»Man skal passe på med at lægge for meget i ordrerne, for det svinger meget fra kvartal til kvartal, men vi bider mærke i, at en stor del af ordrerne kommer fra USA, hvor priserne generelt er lidt lavere,« siger hun.

Midt i C25-indekset ligger Danske Bank, der onsdag inden påske fik hævet anbefalingen til »køb« fra »hold« af finanshuset Morningstar. Aktien falder 0,5 pct. til 224,30 kr.

Nordea har været under luppen hos Barclays, der har gentaget anbefalingen »overvægt«, men sænket kursmålet til 72,58 kr. fra 78,85 kr. Nordea-aktien falder 0,1 pct. til 63,06 kr.

RØDE TAL HOS ONXEO

Biotekselskabet Onxeo var før weekenden på banen med årsregnskab for 2017.

Onxeo, hvis mest fremskredne lægemiddelkandidat er midlet Asidna i den første kliniske udviklingsfase 1, kom ud af året med et underskud på 59,1 mio. euro - blandt andet som følge af en stor nedskrivning.

Kassebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2017 i alt 14,3 mio. euro, og pengene rækker ifølge Onxeo til midten af 2019. Aktien falder 10,6 pct. til 9,50 kr.

Olieselskabet Atlantic Petroleum har også offentliggjort regnskab for 2017, hvor en nedskrivning gav et underskud på 67,7 mio. kr., som samtidig giver en negativ egenkapital på 150 mio. kr. Aktien falder 0,7 pct. til 7,60 kr.

/ritzau/FINANS