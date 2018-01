Aktier: Bavarian Nordic topper i rødt C25

Trods plusser til Bavarian Nordic og Genmab ligger det danske eliteindeks C25 mandag middag 0,1 pct. lavere 1160,67.

Bavarian Nordic topper med en stigning på 2,2 pct. til 237,40 kr., da aktien nyder godt af interesse fra udenlandske investorer.

»Det er udenlandske investorer, der har stor appetit og køber op i aktien, men der er ingen nyheder, der kan forklare hvorfor,« siger chefhandler Mads Zink fra Danske Markets til Ritzau Finans.

Der er dog flere nyheder om Genmab, der stiger 0,2 pct. til 1172,50 kr.

Stigningen for Genmab kommer, efter at selskabet har fået skåret fire måneder af behandlingstiden hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, der senest 21. maj vil komme med en tilbagemelding på en ansøgning om markedsføringstilladelse til kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA.

Samtidig vil Genmabs partner Novartis indstille kommercielle markedsføring af Arzerra i CLL uden for USA. Men det vil ikke få den store betydning for Genmab.

Det vurderer Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker i Sydbank.

»Det var ikke ventet, at det i forvejen ville give de store royalties til Genmab. Det er derimod mulighederne indenfor multipel sklerose, der især er forventninger til,« siger Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.

Genmab har fået 50 mio. dollar fra Novartis som kompensation for tabte potentielle milepæle og royalties. Genmab vil fortsat modtage royalties af Novartis' nettosalg af Arzerra i USA.

ZEALAND PHARMA FØLGER MED

Også Zealand Pharma har medvind på børsen på grund af FDA. De amerikanske myndigheder har nemlig godkendt, at selskabet går i gang med fase 3-forsøg med dasiglucagon, som er et middel til behandling af den sjældne sygdom kongenit (medfødt) hyperinsulinisme.

Sygdommen gør, at nyfødte har et unormalt højt insulinniveau. Forsøgene går i gang i både Europa og USA i løbet af de kommende måneder. Og det kommer til at omfatte op til 50 børn, oplyser Zealand Pharma.

»Medfødt hyperinsulinisme er en sjælden og alvorlig sygdom, der påvirker nyfødte og børn. Jeg er meget tilfreds med FDA's godkendelse af vores fase 3-forsøg, da det giver os mulighed for at fremskynde en potentiel behandling, der kan hjælpe disse børn og muligvis spare dem fra operation med alvorlige livslange konsekvenser,« siger Britt Meelby Jensen, der er administrerende direktør i selskabet.

Zealand Pharma stiger 2 pct. til 92 kr.

TDC blander sig også i den positive del af det negative C25. Det sker efter TDC har offentliggjort en plan om, at teleselskabet fra 1. februar danner en ny forretningsenhed, Digital, med henblik på at styrke den digitale transformation i selskabet.

Den nye enhed vil omfatte visse it- og udviklingsaktiviteter samt medarbejdere fra TDC Operations og vil samlet beskæftige over 500 ansatte inklusive tilknyttede medarbejdere fra Yousee og TDC Erhverv.

»Digitals vigtigste formål er at samle de digitale ressourcer i TDC og øge fokus på forenkling og stabilisering af de digitale løsninger i TDC, styrke kundeoplevelsen, innovere de grundlæggende underholdningstilbud og udvikle nye cloudbaserede erhvervsløsninger,« skriver TDC i en meddelelse

TDC stiger mandag middag 0,5 pct. til 39,55 Kr.

CARLSBERG SKAL BETALE FULD PRIS

Carlsberg må betale markedsprisen, hvis det danske bryggeri skal øge sin andel af det vietnamesiske bryggeri Habeco.

Det siger Vietnams vicepremierminister Vuong Dinh Hue til Bloomberg News.

Carlsberg har gennem længere tid arbejdet på at øge sin ejerandel i Habeco. Prisen vil ifølge ministeren blive fastsat på baggrund af de 20 seneste handler med aktien. Desuden må selskaberne ikke enes om en pris under en såkaldt gulvpris, som er fastlagt af myndighederne.

Carlsberg ejer godt 17 pct. af Habeco, mens den vietnamesiske stat ejer resten og gerne vil sælge ud.

Bryggeri-aktien falder 0,5 pct. til 7,56 kr. mandag middag.

Fynske Bank opjusterer forventningerne til 2017 til et resultat før skat i niveauet 90 mio. kr. fra tidligere ventet 65-75 mio. kr.

De to primære årsager til opjusteringen er et højere aktivitetsniveau i fjerde kvartal, der har haft en positiv effekt på gebyr- og provisionsindtægterne. Dertil kommer, at nedskrivningerne i fjerde kvartal ligger på et betydeligt lavere niveau end tidligere forventet.

Fynske Bank offentliggør sit årsregnskab for 2017 15. februar 2018.

Bank-aktien stiger 1,1 pct. til 90. kr.

KONKURRENTS OPKØB RAMMER IKKE NOVO LIGE NU

Novo-konkurrenten Sanofis opkøb af Bioverativ får ikke betydning her og nu for Novo Nordisk. Bioverativ er endnu langt fra at ramme markedet - men det er klart, at selskabet nu tilføres flere kræfter.

Det siger Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker i Alm. Brand Markets, til Ritzau Finans.

»Det er ikke noget, der burde betyde noget for kursen på en aktie i Novo Nordisk her og nu. Spekulativt kan det være en negativ nyhed for Novo, da Bioverativ nu får tilført nogle flere kræfter, end tidligere med opkøbet,« siger Michael Friis Jørgensen.

Bioverativ gør sig indenfor blødermedicin, hvor Novo også er.

»Det kan blive en fremtidig stor konkurrent til Novo. Og i teorien kunne det måske også have været en interessant kandidat til opkøb hos Novo,« påpeger chefaktieanalytikeren.

Alligevel falder Novo 0,66 pct. til 347,15 kr.

DSV FALDER TRODS LØFTET KURSMÅL

DSV har fået løftet sit kursmål af den tyske stor bank Deutsche Bank. Banken løfter sit kursmål for transport- og logistikaktien til 525 kr. fra 487,50 kr. ifølge Reuters.

Trods den positive nyhed falder aktien mandag middag 0,8 pct. til 494,50 kr.

Hos Vestas kan man glæde sig over, at man har vundet en lille ordre på 52 megawatt (MW) i Kasakhstan, hvor den danske producent skal levere vindmøller til et projekt i nærheden af hovedstaden Astana.

Det tager investorerne godt imod, og aktien stiger 0,9 pct. til 436,40 kr.

/ritzau/FINANS