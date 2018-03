Aktier: Bavarian får tæsk - Ambu nyder godt af knas hos rivaler

Omkring middagstid stiger C25-indekset 0,4 pct. til 1142,86.

De amerikanske aktier lukkede med stigninger på knap 2 pct. fredag efter jobrapporten for februar, der overraskede positivt på jobvæksten, mens lønningerne steg mindre end ventet.

»En ting er, at konjunkturerne er på vej frem, og jobskabelsen er rigtig pæn, men det vigtigste er, at inflationen er under kontrol,« siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier.

»Problemet for aktiemarkedet ville være høj inflation og hurtigere rentestigninger, men lønstigningerne var lavere end ventet. Det giver ro på aktiemarkedet, og vi rider videre på den udvikling i Europa,« siger han.

BAVARIANS FORVENTNINGER SKUFFER

Blandt de danske selskaber er biotekselskabet Bavarian Nordic i fokus efter sit regnskab for 2017, hvor særligt forventningerne til 2018 trykker.

Selskabet sigter efter en omsætning på 500 mio. kr. og et underskud på driften (EBIT) på 385 mio. kr. i 2018, hvilket er et fald fra en omsætning på 1370 mio. kr. og et driftsoverskud på 353 mio. kr. sidste år. Aktien falder 9,8 pct. til 224 kr.

»2018-prognosen er lidt til den svage side, men et eventuelt negativt syn på regnskabet kan blive begrænset af, at det til dels skyldes lidt højere omkostninger til forskning og udvikling, som biotekselskaber jo er afhængige af til udvikling af nye midler,« siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

AMBU TIL VEJRS

Uden for C25 er der fokus til Ambu, der primært tjene sine penge på at fremstille engangsvideoskoper, der bruges af læger til at undersøge patienters luftveje.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har bedt flere af Ambus konkurrenter om at indsende dokumentation for, at deres genanvendelige skoper er kliniske. Det gælder konkurrenterne Olympus, Fujifilm og Pentax.

»FDA er ude med riven efter de producenter, der fremstiller genanvendelige skoper. Udfordringen for dem er, at deres skoper ikke må videregive urenheder, og FDA har i fredags forlangt, at de fremlægger nye data inden for to uger,« siger Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier.

»Det bekræfter i vores øjne Ambus gode position, og det giver mulighed for at sælge en masse Ascope (Ambus engangsskop, red.). Det er positivt, og markedet tager godt imod det«, siger han.

Investorerne sender Ambu-aktien frem med 5,4 pct. til 128,80 kr.

Københavns Lufthavne har offentliggjort trafiktal for februar, der viste et fald i passagertallet på 1,3 pct. Aktien falder 0,7 pct. til 5500 kr.

Parken Sport & Entertainment, der ejer FCK, Lalandia og fitness.dk, er senere mandag på banen med regnskab for 2017. Aktien stiger 1,5 pct. til 70 kr.