Aktier: Banker og Mærsk holder C25 tilbage

Oven på en generel positiv uge for aktiebørserne i Europa er det på ny usikkerhed om handelsrelationerne til USA, der ser ud til at præge markederne.

- Trump har truet med at udpege hvilke importvarer fra Kina, der skal pålægges en told på 25 pct. og effektuere tolden i løbet af et par dage. Hans udenrigsminister har dog anbefalet at udskyde den endelige implementering af tolden.

- Hvis tolden bliver effektueret, vil Kina givetvis svare igen med samme mønt og lægge told på importvarer fra USA for et tilsvarende beløb. Det vil svare til en eskalering af handelskrigen, skriver chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar.

Ved middagstid ligger C25 næsten uændret i 1134,07, men siden sidste fredag er det dog steget 2 pct. fra 1112,12.

BANKERNE I EUROPA FALDER

Bankerne trækker mest ned som sektor i Europa, hvilket ifølge børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier skal ses i lyset af de seneste dages rentefald i kølvandet af torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank.

Herhjemme falder Jyske Bank 1,8 pct. til 343,40 kr., Nordea ligger 1,6 pct. lavere i 62,04 kr., og Danske Bank falder 1,4 pct. til 216,10 kr.

Mærsk-aktierne roder også rundt i den tunge ende og falder 1,4 pct. til 9790 kr. målt på B-aktien. Spotpriserne på containerfragt viste fredag et fald på 3,5 pct. i denne uge ifølge rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

- Jeg tror, at det er faldet i rateindekset kombineret med, hvad vi har kunnet læse om Trumps told på kinesiske varer, der lægger en dæmper på Mærsk, vurderer Anne Sophie Riis.

ANALYSEÆNDRINGER PÅ GN

ABG har i øvrigt gentaget en købsanbefaling af GN efter torsdagens opjustering fra selskabet, og kursmålet er løftet til 300 kr. fra tidligere 260 kr., efter at aktien torsdag tordnede i vejret med 12,2 pct. til 282 kr.

- Det var en rigtigt stærk opjustering fra GN, og den understøtter for os den langsigtede case. Vi tror, at der er gode muligheder for yderligere opjusteringer fra selskabet i løbet af året, siger Anne Sophie Riis.

I fredagens handel stiger GN-aktien yderligere 0,2 pct. til 282,50 kr., selv om Jyske Bank har valgt at sænke anbefalingen af aktien til "sælg" fra "hold."

Vestas ligger helt i toppen af C25 med en stigning på 1,7 pct. til 421,10 kr. forud for en kvartalsafslutning, som ventes at byde på flere ordreannonceringer.

- Vestas mangler at annoncere 1 gigawatt i nye ordrer for at nå vores estimater for andet kvartal. Vestas står formentlig over for et pænt ordreflow inden juni bliver afsluttet. Det kan godt understøtte aktien, siger Anne Sophie Riis.

LØFTET KURSMÅL TIL LUNDBECK

Lundbeck nyder desuden godt af, at schweiziske UBS har løftet kursmålet for aktien i det danske medicinalselskab til 435 kr. fra 330 kr. Lundbeck-aktien stiger 1,8 pct. til 467,50 kr.

Pandora revancherer sig desuden 1,5 pct. til 496,10 kr. efter faldet på 5,9 pct. torsdag, da der i markedet gik rygter om, at der var en negativ analyse ude om selskabet.

Fredag skriver Bloomberg News, at investeringsbanken Carnegie har fået "nedslående" meldinger fra flere af Pandoras franchisetagere i Storbritannien, og det fremgår desuden af analysen, at salget indtil videre i år er faldet med op mod 15 pct.

Der er også analysenyt om Novo, som hos Jefferies har fået skåret sit kursmål til 300 kr. fra 315 kr. Anbefalingen er uændret "hold". Aktien i Novo ligger 0,1 pct. lavere i 285,65 kr.