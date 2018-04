Aktier: Bank of America er til eksamen på grønne børser

. Der er lagt op til stigninger på det amerikanske aktiemarked mandag, hvor der er fokus på et regnskab fra Bank of America Merrill Lynch, der har været i ilden før handelsstart.

Omkring to timer før åbningen er der udsigt til stigninger på 0,6 pct. for de tre toneangivende indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, viser handlen med futures. Fredag bakkede de tre indeks 0,3-0,5 pct.

Weekenden bød på et amerikansk ledet angreb flere steder i Syrien som et modsvar på et gasangreb forrige weekend, men flere iagttagere hæfter sig ved, at situationen ikke er eskaleret yderligere.

Forud for åbningen har Bank of America aflagt regnskab for første kvartal, og det viste en stigning i overskuddet på 30 pct. til 6,9 mia. dollar, hvor blandt andet lavere omkostninger luner på bundlinjen. Efter regnskabet stiger aktien 0,7 pct. i formarkedet.

Fredag blev der for alvor taget hul på regnskabssæsonen i USA med tal fra JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo, som alle overraskede positivt, og generelt set er der pæne regnskaber i vente, når tallene ruller de kommende uger.

- Pilen peger opad for de amerikanske virksomheder, og der er en ganske stærk sæson i vente. Vi ser i vid udstrækning, at den positive makroøkonomiske udvikling forplanter sig til højere omsætning og til indtjeningsvækst, siger Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg i Formuepleje.

- Det er fokus på driften i virksomhederne, der skal trække aktierne i øjeblikket, hvor markedet har været meget volatilt som følge af øget retorik omkring geopolitik og handelskonflikten mellem USA og Kina, siger han.

Efter børslukningen mandag vil der være regnskab fra streamingtjenesten Netflix, der i mandagens formarked stiger 1,5 pct.

Tirsdag er der blandt andet regnskaber fra Johnson & Johnson, Goldman Sachs og IBM.

/ritzau/FINANS