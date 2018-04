Aktier: Bank of America bliver belønnet for regnskab

. Det amerikanske aktiemarked åbner i positivt terræn mandag, hvor Bank of America Merrill Lynch er i fokus med sit regnskab for første kvartal, der bliver belønnet med en kursstigning.

Efter få minutters handel stiger det generelle marked 0,6-0,8 pct. målt på udviklingen i USA's tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

Dermed er stemningen fra fredag vendt på hovedet, da de tre indeks gik på weekend med et dyk på 0,3-0,5 pct.

Lørdag angreb en koalition ledet af USA flere steder i Syrien som et modsvar på et gasangreb forrige weekend, men flere iagttagere hæfter sig ved, at situationen ikke er eskaleret yderligere.

Forud for åbningen har Bank of America aflagt regnskab for første kvartal, og det viste en stigning i overskuddet på over 30 pct. til 6,9 mia. dollar, hvor blandt andet lavere omkostninger luner på bundlinjen. Aktien stiger 1,2 pct.

Der er også fokus på industrigiganten General Electric, efter at selskabet sent fredag meddelte, at det har nedskrevet 4,24 mia. dollar på resultaterne i 2016 og 2017, som følge af nye regnskabsregler for hvordan man opgør salget af industriudstyr.

Selv om nedskrivningerne hverken påvirker pengestrømme eller forventningerne til 2018, kan det ifølge flere banker betyde en ringere kreditvurdering og derfor højere låneomkostninger, skriver Bloomberg News. General Electric-aktien falder 0,2 pct. fra start.

Mandagens regnskab fra Bank of America bliver i aften fulgt op af tal fra streamingtjenesten Netflix, der mandag stiger 0,8 pct., og generelt set er der udsigt til en stærk regnskabssæson de kommende uger, vurderer Formuepleje.

- Pilen peger opad for de amerikanske virksomheder, og der er en ganske stærk sæson i vente. Vi ser i vid udstrækning, at den positive makroøkonomiske udvikling forplanter sig til højere omsætning og til indtjeningsvækst, siger aktiestrateg Otto Friedrichsen.

- Det er fokus på driften i virksomhederne, der skal trække aktierne i øjeblikket, hvor markedet har været meget volatilt som følge af øget retorik omkring geopolitik og handelskonflikten mellem USA og Kina, siger han.

Tirsdag er der blandt andet regnskaber fra Johnson & Johnson, Goldman Sachs og IBM.

/ritzau/FINANS