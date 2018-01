Aktier: Bang & Olufsen kan komme i fokus i flad åbning

Bang & Olufsen forventes at komme i fokus torsdag morgen i kølvandet af regnskabet for andet kvartal af regnskabsåret. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018)

Efter at være steget uafbrudt seks handelsdage i streg, lukkede det danske C25-indeks onsdag med et fald på 0,5 pct. til 1169,80.

Det samme gjorde sig gældende for det europæiske Stoxx 600-indeks, der lukkede med et fald på 0,4 pct. efter fald i 14 af 19 sektorer. Bankerne og forsikringsselskaberne viste dog gode takter

I USA rettede S&P 500-indekset sig en smule tirsdag efter dansk børslukketid, men lukkede med et minus på 0,1 pct. i 2748,23.

De asiatiske markeder viser stort set udelukkende negative tendenser. Dermed følger markederne i fodsporene på investorerne i New York onsdag. Nikkei-indekset falder 0,6 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et fald på 0,5 pct.

De amerikanske futures stiger lidt i Asien, og den tyske DAX-future ligger 0,1 pct. højere.

B&O FASTHOLDER FORVENTNINGER

Bang & Olufsen har torsdag morgen præsenteret regnskab for regnskabsåret andet kvartal.

Selskabet fastholder sine forventninger om en vækst i omsætningen på 10 pct. og et driftsresultatet før af- og nedskrivninger samt kapitalisering, EBITDAC, på underliggende basis i niveauet 8-10 pct. i det skæve regnskabsår 2017/2018.

Bang & Olufsen kom ud af andet kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18 med et overskud før skat på 77 mio. kr. Sidste år havde B&O et overskud på 31 mio. kr. før skat i samme periode.

Resultatet efter skat viser ifølge torsdagens regnskab et plus på 57 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter mod et bundlinjeoverskud på 23 mio. kr. for samme post i samme kvartal sidste år.

»Alt i alt er jeg tilfreds med den fremgang, vi har vist i de første seks måneder. Det understreger, at vi har en stærk produktportefølje, og at vores fokus på skabe en skalerbar business model betaler sig,« siger B&O's topchef, Henrik Clausen, i en kommentar til regnskabet.

B&O lukkede onsdag i 161 kr. efter en stigning på 0,4 pct.

PANDORA KAN KOMME I FOKUS

Smykkeselskabet Pandora holder næste tirsdag kapitalmarkedsdag, og inden da kommer der en opdatering for salgs- og resultatudviklingen i fjerde kvartal.

Ritzau Estimates har forud for begivenhederne indsamlet estimater fra ti analytikere, og her er konsensus ifølge medianen af estimater, at Pandora har nået en omsætning i de sidste tre måneder af 2017 på 7,8 mia. kr.

Det vil i givet fald afspejle en vækst på 18,2 pct. sammenholdt med omsætningen på 6,6 mia. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultatet, EBITDA, ventes endvidere at være steget til 3210 mio. kr. fra 2710 mio. kr., hvilket vil give en uændret driftsmargin på 41,1 pct.

Pandora lukkede onsdag i 667 kr. efter at være faldet med to pct.

BANKAKTIER I POSITIV UDVIKLING

Finansaktier verden over har haft medvind sammen med de stigende renter. Det gjorde sig også gældende herhjemme onsdag, hvor Danske Bank steg med 2,1 pct. til 248,80 kr. torsdag.

Jyske Bank steg 0,5 pct til 359 kr., mens Nordea steg med 1.0 pct. til 77,64 kroner torsdag.