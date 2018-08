Aktier: Apples verdensrekord og teknologi trak markedet i plus

Teknologiaktierne reddede torsdagen for de amerikanske aktieinvestorer. Det startede ellers skidt for det brede aktiemarked efter meldingen fra USA onsdag om, at man vil indføre told på 25 pct. på varer fra Kina for 200 mia. dollar mod tidligere foreslåede 10 pct. Men efterhånden som købsinteressen for it-aktierne vendte tilbage, og Apple satte rekord på drømmemilen i markedsværdi, trumfede det den sure stemning, som den optrappede handelskonflikt havde udløst.

Det brede S&P 500-indeks steg torsdag med 0,5 pct., men var ellers i den tidlige handel i minus med 0,6 pct. Teknologitunge Nasdaq var først til at gå i plus, og indekset sluttede med en fremgang på 1,2 pct. Også Dow Jones-indekset, som det meste af dagen var godt i minus og på et tidspunkt med hele 0,8 pct., kravlede ud på eftermiddagen opad og sluttede marginalt i minus.

STÆRK INDTJENING I TEK-SEKTOREN

Årsagen til den positive stemning skal findes i en række gode regnskaber fra teknologisektoren trods mærkbare skuffelser fra Netflix, Facebook og Twitter, og samlet set har de amerikanske tek-selskaber i S&P 500-indekset indtil nu lagt en indtjeningsfremgang på 32 pct. frem, ifølge FactSet.

»Indtjeningen er skruet opad de seneste par uger, hvilket hjælper investorerne med at se bort fra handelskonflikten. De selskaber, der rapporterer gode resultater, belønnes,« siger Tom Stringfellow, investeringschef hos Frost Investment Advisors, til The Wall Street Journal.

Et af de selskaber er Apple, som torsdag brød gennem muren ind til verdensrekorden i markedsværdi for børsnoterede selskaber. Med en stigning på 2,9 pct. kom Apples markedsværdi nemlig op på mere end 1000 mia. dollar, eller 1 billion dollar. Apple er det første selskab nogensinde til at nå det mål.

Apple overgik tirsdag aften med sit regnskab for andet kvartal forventningerne til både omsætning og indtjening - trukket af en højere gennemsnitspris på iPhone og vækst i services og wearables. Onsdag steg aktien også - med 5,9 pct.

Apples fremgang var med til at trække teknologisektoren op i top i S&P 500-indekset, hvor branchen steg med 1,4 pct. Det var dog også hjulpet af plusser til Facebook på 2,8 pct., til Microsoft på 1,2 pct. og til Cisco på 1,6 pct.

Alphabet, som er Googles moderselskab, steg desuden 0,7 pct., mens Amazon, som er nummer to på ranglisten over markedsværdier med 894 mia. dollar, vandt 2,1 pct.

En anden højdespringer torsdag var Tesla, som i sit andet kvartal brugte færre penge end ventet, og hvis topchef, Elon Musk, lovede overskud og positive pengestrømme i tredje og fjerde kvartal, og det sendte aktien op med hele 16,2 pct.

RÅVARER, MATERIALER OG INDUSTRI RAMT

I den anden ende af sektorerne fandt man torsdag råvarer og materialer med et fald på 0,7 pct. efterfulgt af energi, fast ejendom og industri, som faldt 0,2 pct. til 0,5 pct. Råvarer og materialer er sammen med industri to af de mest udsatte sektorer i en handelskrig.

Stemningen ramte Dowdupont, som ellers kom med et godt regnskab for andet kvartal. Aktien faldt alligevel med 2,3 pct., og sammen med fald til industrijætter som Boeing, 3M og Caterpillar på 0,4 pct. til 0,9 pct., var det med til at holde Dow Jones i jordhøjde. Også selv om Apple er en del af Dow Jones.

I bunden af S&P 500-indekset fandt man dog Tripadvisor. Trods et regnskab som ventet i andet kvartal, så noterede investorerne sig en opbremsning i væksten i ikke-hotelsegmentet, og det fik markedet til at sætte spørgsmålstegn ved, om selskabet kan levere den lovede indtjeningsvækst i resten af året. Aktien smed 11,2 pct.