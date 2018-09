Aktier: Apple falder lidt fra start i grønt marked

Fredag starter det brede S&P 500-indeks med en stigning 0,1 pct., og det samme gør Dow Jones, som blot har 30 aktier i sig. Nasdaq stiger desuden 0,2 pct.

Kina har accepteret en invitation fra USA til en ny række møder, hvor parterne vil forsøge at finde en løsning på handelskonflikten.

Men selv om Kina er "seriøs" omkring at løse konflikten igennem forhandlinger, så vil landet ifølge China Daily ikke lade sig overtrumfe. USA's præsident, Donald Trump, skrev desuden torsdag på Twitter, at USA har kontrollen over forhandlingerne.

- Vi er ikke under pres for at indgå en aftale med Kina. De er under pres for at indgå en aftale med os, lød det fra Trump.

Fra handelsstart i USA falder aktien i Apple 0,7 pct., efter at teknologigigantens aktie steg 2,4 pct. torsdag, i kølvandet af at selskabet onsdag præsenterede tre nye iPhones.

De øvrige aktier i det såkaldte FAANG-indeks (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Googles moderselskab, Alphabet, red.) ligger også med små fald på mellem 0,1 og 0,4 pct. - undtagen Netflix-aktien, der omvendt stiger 0,4 pct. fredag.

Også detailkæden Walmart tager et lille dyk fredag, efter at den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs har rejst spørgsmål om selskabets køb af aktiemajoriteten i indiske Flipkart. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aktien falder 0,4 pct. kort efter markedsåbningen.