Aktier: Apple dykker efter rygter sammen med resten af markedet

Det brede S&P 500-indeks falder med 0,2 pct., mens Nasdaq går 0,5 pct. tilbage. Dow Jones-indekset taber desuden 0,2 pct.

G7-mødet, der afholdes i Canada i weekenden, ventes at byde på diskussioner omkring den verserende handelskonflikt med USA i spidsen, og forud for mødet har flere udtrykt utilfredshed med den amerikanske præsidents, Donald Trumps, toldsatser.

I både Asien og Europa blinker aktiemarkederne rødt, mens investorerne i stedet har søgt mod japanske yen og obligationer, der er kendetegnet ved at være såkaldte "sikre havne" at placere sine penge i, når der er uro i markederne.

Teknologigiganten Apple sendes ned kort tid efter børsåbningen, efter at mediet Nikkei med henvisning til unavngivne kilder i branchen har kunnet berette om, at Apple angiveligt har meddelt sine underleverandører, at de skal forberede sig på et fald i antallet af bestilte komponenter til iPhones på 20 pct. i andet halvår sammenlignet med samme periode året før.

Det har fået flere underleverandører til at dykke markant på børserne i Europa, og ved handelsstart falder Apple-aktien også 1,5 pct.

Set hen over sektorerne klarede energiaktierne sig bedst torsdag, da olieprisen steg med 1,9 pct. i USA. Sektoren vandt 1,6 pct. i S&P 500-indekset. Fredag tager olieprisen igen en lille puster, og den amerikanske WTI-olie falder 0,1 pct. Det smitter af på energiaktierne, der rykker meget lidt på sig ved handelsstart.

I energisektoren falder olieselskabet Chevron med 0,2 pct. fredag, mens Exxon Mobil taber 0,1 pct. Omvendt stiger Devon Energy med 0,7 pct. - på trods af et løftet kursmål fra Mitsubishi UFJ Financial Group.