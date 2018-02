Aktier: Analytikerændringer kan sikre fokus på TDC

TDC kan endnu engang løbe med opmærksomheden tirsdag morgen efter dramaet omkring et nyt købstilbud, og flere analytikere har siden ændret kursmålet for aktien.

De amerikanske markeder lukkede mandag aften positivt med stigninger mellem 1,4-1,7 pct. Det så også positivt ud på størstedelen af de asiatiske markeder, da overvægten tirsdag morgen lukkede med stigninger.

Omvendt ligger de amerikanske futures med fald, mens den tyske DAX-future ligger 0,3 pct. lavere fra start. Det kan tyde på, at det danske aktiemarked starter dagen med små fald på trods af den ellers optimistiske stemning i USA mandag.

Samlet steg det danske eliteindeks, C25, med 2,1 pct. til 1111,86 mandag. Det var den højeste endagsstigning for indekset, siden det blev skabt i december forrige år.

TDC KAN IGEN KOMME I FOKUS

TDC var i fokus igen mandag efter dramaet omkring købstilbuddet fra et konsortium bestående af pensionskasserne PFA, PKA og ATP samt investeringsbanken Macquarie.

Teleselskabets bestyrelse har skiftet mening efter et forbedret bud og anbefaler derfor sine aktionærer at sige ja til et opkøbstilbud på 50,25 kr. per aktie. Det svarer til en samlet betaling på små 41 mia. kr. for den danske telemastodont.

Gårsdagens begivenheder har allerede givet anledning til flere justeringer af anbefalinger og kursændringer.

JPMorgan har reduceret anbefalingen til "neutral" fra "overvægt", mens finanshuset omvendt har løftet kursmålet til 50,25 kr. fra 44 kr., skrev Bloomberg News.

Også Jefferies har løftet kursmålet for aktien til 50 kr. fra 34 kr., mens anbefalingen "hold" fastholdes, fremgår det af en analyse.

TDC-aktien steg mandag med 13,4 pct. til 49,5 kr.

PLANER OM STORE INVESTERINGER I USA

Præsident Trumps planer om kæmpe investeringer i infrastruktur får også opmærksomhed tirsdag morgen, og selv om det ikke er cement og kobber det hele, så stiller anlægsinvesteringer sædvanligvis danske FLSmidth - og ingeniørkoncernens kunder i både cement- og mineindustrien - i et positivt lys.

FLSmidth-aktien steg 3,1 pct. til 388,3 kr. mandag.

Både Tryg og Topdanmark har fået justeret kursmålene af den britiske storbank HSBC. For Tryg sænkes kursmålet beskedent til 130 kr. fra 133 kr., mens kursmålet for Topdanmark løftes til 241 kr. fra 214 kr. For begge selskaber er anbefalingen "reducer".

Topdanmark-aktien lukkede 1,2 pct. højere i 278,40 kr., mens aktien i Tryg steg 1,1 pct. til 143,30 kr.