Aktier: Amerikanske aktier tæt på rekordniveauer

. Både S&P 500 og Nasdaq rakte ud efter rekordniveauer tirsdag, men sluttede mindre end 1 pct. fra en ny top. Investorerne fejrede en indtil nu stærk regnskabssæson på en dag, hvor handelskrigens rumlen ikke kunne høres af investorerne.

S&P 500 vandt 0,3 pct., mens teknologitunge Nasdaq steg tilsvarende med 0,3 pct. De to er henholdsvis 14 og 49 point fra deres respektive toppe, som blev sat i slutningen af januar og slutningen af juli i år.

Dow Jones-indekset med blot 30 aktier gik også op tirsdag med 0,5 pct., men det mere olie- og industritunge indeks, som ikke har den samme vægt i teknologiaktier, er stadig knap 4 pct. fra toppen - også sat i slutningen af januar.

Onsdag er investorerne svære at trække til truget. De amerikanske futures ligger ved 6-tiden med stigninger på op til 0,1 pct.

GOD STEMNING TIRSDAG

- De kinesiske aktier kørte pænt op tidligere tirsdag, og det har skabt en god stemning i både Europa og USA. De nye markeder har fået mange slag i den senere tid, så fremgangen i Kina giver en lettelse og en god stemning, siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank.

Han frygter ikke for de mulige rekordniveauer.

- Aktierne i USA er blevet billigere, end de var, da de sidst var på de her niveauer. Indtjeningen er bedre, og når væksten i indtjeningen er til stede, så er jeg ikke bekymret.STÆRK INDTJENINGSFREMGANG

Indtjeningen i S&P 500-selskaberne i andet kvartal har været imponerende og er steget med 23,5 pct, i forhold til samme periode sidste år, efter at godt 80 pct. af selskaberne har lagt tal frem, har Thomson Reuters beregnet.

- Vi har haft rigtig gode regnskaber i USA, hvor regnskabssæsonen er i fuld gang, med indtjeningsvækst og med øgede investeringer trods frygten for handelskrig, og det skal trække økonomien i dens sen-cykliske opsving. Vi så også en udmærket jobrapport fra USA for juli i sidste uge, lyder det fra Danske Banks seniorstrateg.

I S&P 500 var 8 ud af 12 sektorer i plus. Energiaktierne førte an med 0,7 pct., da olieprisen det meste af tirsdagen var i plus. Herefter kommer finansaktierne og industri, som steg med 0,5 pct. og 0,7 pct.

I bunden fandt man omvendt dagligvaresektoren og fast ejendom, som smed 0,6 pct. og 0,2 pct.

APPLE PUSTER UD

I S&P 500 var det store navne som Amazon, Alphabet, Googles moderselskab, Berkshire Hathaway, Exxon mobil og Microsoft, der trak op med plusser mellem 0,7 pct. og 1,5 pct., mens Apple-aktien med minus 0,9 pct. tog sig en puster efter rekordskridtet, som i sidste uge sendte selskabets markedsværdi nord om 1000 mia. dollar.

Tirsdag var der også særlig fokus på Tesla-aktien. Først skrev Financial Times, at den statsejede saudiske Public Investment Fund gennem 2018 har opbygget en ejerandel på 3 til 5 pct. i selskabet, og pludselig tweetede Teslas topchef, Elon Musk, at han overvejer at afnotere selskabet til en pris på 420 dollar per aktie. Musk skrev også på Twitter, at finansieringen var på plads. Aktien steg med 11,0 pct. til 379,57 dollar per aktie.

På selskabsfronten var der også fokus på regnskabsaktuelle Etsy, Discovery og Dentsply Sirona, mens skuffende nyt fra et udviklingsforsøg fra Spark Therapeutics straffede den aktie.

REGNSKABER SVINGER TAKTSTOKKEN

Etsy, som er en onlineplatform for handel med håndværk og kunst, steg tirsdag kraftigt med 3,3 pct., da selskabet i sit regnskab mandag aften havde en mindre opjustering med til aktionærerne.

Omvendt skuffede Dentsply Sirona med sit regnskab, da selskabet nedjusterede sin prognose. Aktien tabte 18,7 pct. og var den mest faldende i S&P 500.

Discovery faldt også hårdt. Et skuffende andet kvartal grundet øgede integrationsomkostninger til overtagelsen af Scripps Networks og højere renteudgifter sendte selskabet i minus med 5,1 pct.

Endelig faldt det amerikanske biotekselskab Spark Therapeutics med 27,8 pct. efter offentliggørelsen af skuffende data fra et fase 1/2-studie med en genterapi til behandling af hæmofili A.

