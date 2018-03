Aktier: Amerikansk handelskrig giver kursfald af varierende styrke

. De asiatiske aktiemarkeder falder med varierende styrke onsdag morgen, hvor den amerikanske præsident Trumps trusler om handelskrig sender frygt for mere protektionisme gennem markederne, mens de amerikanske futures reagerer med markante dyk.

Den negative spiral har fået yderligere styrke, efter at Det Hvide Hus' økonomiske rådgiver, Gary Cohn, sent tirsdag trådte tilbage i protest mod Trumps eskalerende trusler om massive importtakster på stål, aluminium og europæiske biler.

- Markederne opfatter Gary Cohns afgang som et klart tegn på, at det sandsynligvis er umuligt at stoppe præsidenten fra at gå videre med hans tarifplaner, og det vil nok markere mere volatilitet i vente for markedet, siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.

MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan viger 0,3 pct.

Samtidig viser de amerikanske futures fald på 1,1-1,4 pct. onsdag morgen.

I Tokyo tynger en styrket yen på baggrund af kapitalflugt mod sikker havn, hvilket trykker de japanske eksportører yderligere.

Toyota falder over 1,1 pct., og Panasonic dropper 0,7 pct., mens Kobe Steel dykker hele 3,2 pct., og rivalen Nippon Steel & Sumitomo Metal siver 1,8 pct.

Nikkei-indekset falder 0,8 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et tab på 0,7 pct.

De kinesiske markeder holder vejret. Shanghai Composite viger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 0,2 pct.

Hongkongs Hang Seng følger de andre store markeder med fald på 0,7 pct.

Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et tab på 0,4 pct., Singapores Strait Times-indeks ligger med et minus på 0,9 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 1,0 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225-0,8 Topix-0,7 Hongkongs Hang Seng-0,7 China Shanghai Composite-0,1China CSI 300 -0,2Taiwan Taiex-0,4 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex-0,3 Singapores STI-0,9 Sydney ASX 200-1,0

Indeksværdi kl. 6.15.

/ritzau/FINANS