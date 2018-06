Aktier: Ambu sætter fart på med uforklaret stigning

Medicoselskabet har lagt sig i spidsen af aktiefeltet og er på vej mod endnu en kursrekord. Men ingen kan give en god forklaring på den store fremgang.

Derudover er der også overvægt af stigende aktier både i Danmark og Europa, efter at frygten for en handelskrig er trådt noget i baggrunden.

C25-indekset stiger 0,8 pct. til 1119,39 og i Europa ligger Stoxx 600-indekset oppe med 0,8 pct.

- Det skal ses i lyset af, at vi har haft et par negative dage med fokus på den lurende handelskrig. Det er ikke fordi, der mig bekendt er kommet noget nyt, men vi kommer lidt igen efter et par dage med fald, siger seniorrådgiver Martin Munk fra Jyske Bank til Ritzau Finans.

AMBU OG GENMAB TOPPER

Riften om Ambu-aktierne sender selskabet op med foreløbig 6,8 pct. til kurs 231, hvilket er det højeste niveau nogensinde.

Der er umiddelbart ikke nyt fremme om selskabet, lyder det fra flere handlere og analytikere, som har svært ved at forklare den store stigning.

- Der er ingen nyheder ude om Ambu, og vi sidder umiddelbart også og undrer os lidt, siger chefhandler i Danske Bank Mads Zink til Ritzau Finans.

Den største nettokøber i Ambu-aktien er anonyme mæglere, hvilket typisk dækker over udenlandske investorer. Der kan blandt andet være tale om, at nogle af de fonde, der har spekuleret i kursfald i Ambu, nu prøver at lukke deres positioner ved at købe aktien.

Konkret nyt er der til gengæld om Genmab, der af investeringsbanken JPMorgan har fået hævet anbefalingen til overvægt fra neutral. Børshuset har dog skåret kursmålet med 100 kr. til 1150 kr., men det er stadig noget højere end kursniveauet.

Analysehuset Symphony Health har desuden offentliggjort salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex i USA i maj. Midlet solgte for 122 mio. dollar, hvilket var 12 pct. mere end april og næsten 51 pct. mere end i maj sidste år. I forhold til ABG's estimat på 113-115 mio. dollar og Sydbanks estimat på godt 119 mio. dollar var salgstallene også pæne.

- Det var en lille smule bedre end ventet i markedet, så de to ting giver den bevægelse i aktien, siger Martin Munk fra Jyske Bank.

Genmab-aktien stiger 2,9 pct. til 987,80 kr.

MÆRSK OG DSV PÅ VEJ TILBAGE

A.P. Møller-Mærsk og DSV har - på grund af deres store afhængighed af en sund verdenshandel - været presset de seneste dage af truslen om en handelskrig. Men onsdag ser investorerne lidt mere lyst på det, så begge selskaber er med i C25-toppen.

Mærsk, der også har hentet svenske Carolina Dybeck Happe fra Assa Abloy til den ledige stilling som finansdirektør, stiger 1,8 pct. til en kurs på 9262 kr. for B-aktien.

DSV har fået nyt fra det amerikanske pakkeselskab Fedex, der sent tirsdag præsenterede et pænt regnskab for marts, april og maj. Fedex fik i kvartalet et justeret overskud per aktie på 5,91 dollar, mens analytikere havde ventet 5,69 dollar ifølge Bloomberg.

Herhjemme stiger DSV 1,9 pct. til 527,20 kr. Tirsdag dykkede aktien 3,6 pct.

Fra bankerne er der også kommet nyt om Coloplast, der har fået hævet anbefalingen af Erste Group til hold fra sælg, fremgår det af data fra Bloomberg. Erste Group har intet kursmål for aktien. Coloplast stiger 1,6 pct. til 630,40 kr.

I bunden af indekset er det Danske Bank, der skiller sig negativt ud med et fald på 0,7 pct. til 209,30 kr. Ifølge Jyske Bank er der dog intet særligt nyt om aktien, der kan forklare kurspresset.

/ritzau/FINANS