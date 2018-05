Aktier: Ambu opjusterede og C25 åbner med stigning

Genmab trækker det danske eliteindeks, C25, op fra morgenstunden mandag, der som ventet handles i positivt terræn, mens Brøndby og Ambu tager en flyvende start uden for C25.

Efter kort tids handel stiger C25-indekset 0,4 pct. til 1135,30. Genmab-aktien stiger 1,4 pct. til 1265,50 kr.

Det eneste regnskab mandag er fra Ambu, og det kom fra morgenstunden. Omsætningen i andet kvartal af regnskabsåret 2017/18 endte på 651 mio. kr. mod 613 mio. kr. samme periode sidste år. Overskuddet endte på 92 mio. kr. mod 84 mio. kr. samme periode sidste år. EBIT-marginen endte på 24 pct.

Den organiske vækst i lokal valuta endte på 15 pct.

Ambu opjusterer forventningerne til 2017/18 om en organisk vækst til intervallet 14-15 pct. Til gengæld fastholder selskabet forventningerne til en EBIT-margin i niveauet 20-21 pct. og frie pengestrømme i niveauet 300 mio. kr.

Tidligere ventede selskabet en organisk vækst "i niveauet 13 pct.".

Ambu-aktien stiger 6 pct. til 161,90 kr.

VESTAS TIL VINDKONFERENCE

Inden for vindenergisektoren bliver der i disse dage afholdt den årlige konference hos den amerikanske brancheorganisation for industrien, American Wind Energy Association (AWEA). Det er med til at sætte fokus på vindmølleproducenten Vestas, der stiger 0,9 pct. til 417,60 kr.

Coloplast har været under luppen hos det internationale analysehus CFRA Research, det har resulteret i en ændring af anbefalingen, den er blevet løftet til "hold" fra "sælg". Kursmålet hæves samtidig til 530 kr. fra 460. Det skriver Reuters. Der fragår retten til udbytte på 5 kr. i aktien, der handles 0,2 pct. ned til 568,40 kr.

MÆRSK KAN FLYTTE SIG PÅ RATENYT

A.P. Møller-Mærsk får opmærksomhed, efter at fredagens fragtrater endnu engang steg. Spotpriserne på containerfragt er steget 2,1 pct. til 766,88 i denne uge ifølge rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

Det var dermed femte uge i træk, at indekset steg. Også raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa steg 1,8 pct. i sidste uge, da spotraterne på containerfragt steg til 788 dollar per tyvefodscontainer (teu).

Mærsk B-aktien falder 0,2 pct. (1,20 kr.) til 9824 kr.

KURSMÅLSÆNDRINGER TIL ALK

Allergivaccineselskabet ALK-Abello afleverede regnskab fredag med sorte tal på bundlinjen og et sæt løftede forventninger. Det har fået finanshuse til at kigge nærmere på aktien.

Det amerikanske finanshus Jefferies har hævet kursmålet til 850 kr. fra 775 kr. og fastholder "hold", skriver selskabet i en analyse.

Jefferies vurderer blandt andet, at ledelsens vækstplaner lyder realistiske. ALK venter at vokse med mindst 10 pct. organisk på toplinjen senere i 2019 og 2020, mens driftsindtjeningen stadig bliver begrænset.

Også ABG Sundal Collier har haft ALK igennem det store regneark. Kursmålet løftes til 850 kr. fra 765 kr. Heller ikke her er der pillet ved "hold"-anbefalingen.

Også SHB har hævet kursmålet for ALK-aktien til 991 kr. fra 820 kr. mens anbefalingen hævet til "akkumuler" fra "reducer". Det skriver Handelsbanken i publikationen Børsnyt mandag.

ALK-Abelló stiger 0,9 pct. til 880 kr.

Også Brøndby-aktien får opmærksomhed, efter at fodboldklubben tog endnu et lille skridt mod det danske mesterskab, da klubben fik et point i kampen mod rivalerne fra F.C. København.

Brøndby-aktien stiger 8,1 pct.

/ritzau/FINANS