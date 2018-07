Aktier: Aktierne trodser handelskrigen og går mod stigninger

USA indførte som ventet fredag morgen sine nye toldsatser på udvalgte kinesiske varer, men Kinas modsvar har umiddelbart givet anledning til optimisme i markederne.

Godt nok kaldte den kinesiske regering USA's træk for "typisk mobning" og beskrev det som starten på "den største handelskrig i økonomisk historie". Men omvendt undlod kineserne at sætte dato på deres gengæld, og det har tilsyneladende fået nogle investorer til at vejre morgenluft.

Handelen med futures peger solidt op i morgentimerne, og dermed kan der være en ny grøn dag på vej i Europa, hvis ikke handelskrigen fører nye, negative overraskelser med sig.

Torsdag bød nemlig også på stigninger i de fleste europæiske indeks, mens det danske C25-indeks blev holdt tilbage af dyk i indekstunge aktier som A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank. Eliteindekset faldt 0,5 pct. til 1094,0.

RAMMES MÆRSK AF HANDELSKRIG?

Mærsk er igen i fokus fredag, blandt andet på grund af handelskrigens potentielle effekt på det fragtmarked, der er så afgørende for rederiets indtjening.

Mærsks bundlinje er i forvejen under pres fra et marked med for mange skibe og for lidt gang i handelen, og ifølge en analyse fra Jefferies vil der være et nyt underskud på driften i rederiets regnskab for andet kvartal, inden forretningsklimaet sandsynligvis bliver bedre i andet halvår.

Jefferies skruer ned for Mærsk-udsigterne og sænker sit kursmål til 11.500 kr. Det er dog fortsat langt over torsdagens lukkekurs på 7732 kr., og anbefalingen hedder dermed stadig "køb". Også finanshuset Kepler sænker sit kursmål for Mærsk - her hedder det nu 12.000 kr.

DSV er en anden aktie, hvis forretning kan blive påvirket af handelskrigen. Den er faldet med knap 10 pct. over de seneste tre uger og kostede torsdag ved lukketid 506,40 kr.

DANSKE I VÆLTEN

Danske Banks hvidvasksag fortsætter med at trække negativ omtale til banken, og presset stiger for en grundig og uvildig undersøgelse af bankens handlinger i forbindelse med den spegede sag. Bankens aktie er faldet knap 5 pct. til 192,20 kr. oven på de seneste afsløringer i Berlingske, og ifølge Credit Suisse kan sagen risikere at udløse en bøde på op mod 3,7 mia. kr.

Den svenske bank SEB har desuden sænket sit kursmål for Danske til 251 kr. fra 287 kr., viser data fra Bloomberg. Anbefalingen er dog, ligesom hos Credit Suisse, fortsat "køb".

Luftfartsselskabet SAS afslører klokken 11 den seneste udvikling i passagertrafikken. Torsdag kom Norwegian med de tilsvarende tal og viste fortsat høj vækst, men med pres på billetpriserne.

Derudover vil mange fredag holde øje med den amerikanske jobrapport, der lægges frem klokken 14.30. Her er forventningen ifølge Bloombergs estimater, at der blev skabt 195.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i juni, og at arbejdsløsheden holder sig på 3,8 pct. Samtidig ventes den gennemsnitlige timeløn at være steget 2,8 pct. i forhold til juni 2017.