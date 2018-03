Aktiemarkedets aktuelle logik: Vi skal ikke ned, så vi skal op

Med de seneste ugers uforudsigelige aktiemarkeder er det let at forstå, at mange investorer slet ikke forsøger at afkode, hvilke drivkræfter, der styrer det overordnede marked. Vi kan blot konstatere, at der gennem den seneste måned har været fokus på solid økonomisk vækst i Europa og USA, tro på pengepolitiske stramninger fra centralbankerne og den seneste uge: Udsigt til en global handelskrig. Obligationsrenten har været stigende. Der har altså derfor været mange advarselssignaler. Og samlet set har der været mange kræfter, som har indikeret faldende aktiemarkeder.

Nu er der tydeligvis ved at ske en ændring af markedsopfattelsen. Men hvorfor er markedsstemningen egentlig ved at dreje til det positive? Vores bud er, at markedet er ved at indarbejde de negative effekter af en mulig handelskrig, som ikke kan undgå at påvirke den økonomiske vækst negativt. Samtidig fortsætter det globale vækstmomentum med at bremse lidt op.

Vi tror, at markedet nu begynder at indbygge i forventningerne, at der ikke kommer højere obligationsrenter lige foreløbig. Og vi tror heller ikke, at centralbankerne vil stramme skruen mere end forventet lige foreløbig. Samlet set er det positivt for aktiemarkederne, hvis centralbankerne holder sig i ro.

Aktuelt er de finansielle markeder i en fase, hvor det nye verdensbillede skal grundfæste sig. Obligationsrenterne er ikke for alvor begyndt at vende nedad. Men vi tror det kommer. Vi ser allerede, at risikopræmien på europæiske erhvervsobligationer igen er begyndt at bevæge sig den rigtige vej, udtrykt i iTraxx Crossover.

Teknologiaktier tilbage i All Time High

Udsigten til en mere balanceret økonomisk vækst har tillige givet et yderligere løft til de amerikanske teknologiaktier, som fredag gik i All Time High. Udsigten til mere positive aktiemarkeder afspejles også i at det såkaldte krakindeks, Skew, som angiver andelen af amerikanske aktieput optioner out-of-money, er klart på tilbagetog. Endelig understøtter det tekniske billede for både den tyske DAX Future og amerikanske S&P Future, at aktierne skal højere op herfra.

Økonomisk Ugebrevs portefølje er nu 75 procent investeret i aktier

I vores portefølje har vi nu investeret trefjerdedele af kapitalen i danske aktier og resten står kontant. Vi vil her særligt omtale to af aktierne i porteføljen:

1) ALK-Abelló er børsens mest spændende turn around case

ALK-Abelló steg i den forgangne uge med fire procent, godt drevet frem af begyndende udenlandske nettokøb. Aktien har været holdt nede af kortsigtede investorer, som ikke vil være med under den igangværende turn around proces. Selskabet er ved at skifte fra salg gennem samarbejdsgrossister til opbygning af egen salgsstyrke. Vi har tidligere beskrevet selskabets udviklingsplaner, som vi ser vil kunne doble aktien på 2-3 års sigt. Men det er altså en aktie for den tålmodige investor.

2) A.P. Møller – Mærsk på en lang rejse mod tilfredsstillende lønsomhed

Den anden aktie er A.P. Møller-Mærsk, som vi netop har indkøbt til porteføljen. Aktien er på halvanden måned dykket næsten 25 procent. Og vi vurderer, at der i er den aktuelle værdiansættelse er taget højde for både faldet i containerraterne, den kortsigtede meget svage indtjening, og den store usikkerhed om fremtiden.

Vi vurderer, at den store danske shippingkoncern både har de ledelsesmæssige og finansielle ressourcer, samt stordriftsfordelene til at gennemføre et succesfuldt turn around. At Mærsk allerede er langt inde i en digitaliseringsproces – og fremtidssikring af forrentningen – fremgår af et interview med Mærsks digitaliseringschef i fredagens udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse.

Aktien er ret beset tilbage på år 2000 niveau, når man ser bort fra udbyttebetalinger. Analytikerne forventer et overskud pr. aktie på 818 kr. i 2020, og det svarer til ca. 12 gange den aktuelle aktiekurs. Også her er der tale om en langsigtet investering, hvor det naturligvis kan gå lidt længere ned, før det går op igen.

