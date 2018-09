Aktieeksperten Morten W. Langer: Derfor er jeg nu for alvor bekymret

Blot for at nævne nogle eksempler: En markant stigende amerikansk obligationsrente, den første melding om en amerikansk-kinesisk handelskrig, markant svækkelse af tyrkiske lira, en stigende italiensk statsrente, Brexit afstemningen, det amerikanske præsidentvalg, og usikkerhed om hvad den nye italienske regering kunne finde på.

Hver gang har der været en god forklaring på, hvorfor investorerne krævede en ekstra risikopræmie, og dermed satte aktierne ned. Næsten hver gang har markedet ret hurtigt enten valgt at ignorere risikoen, eller også er den opstående risiko gået i sig selv igen. Min pointe, at det var til at forstå, hvad der skete.

Men denne gang synes jeg, at det er anderledes: De europæiske aktier har været ude på en overraskende stærk glidetur ned. Det toneangivende tyske DAX indeks er siden slutningen af august dykket 600 point, svarende til fem procent. Ja, det er stadig overskueligt, men det er heller ikke min pointe: Denne gang er bare det vanskeligt at se, hvad der styrer aktierne nedad. Og det er i sig selv bekymrende. Fordi det giver også uklarhed om, hvad der ligger forude.

Når vi kigger på alle de risikoindikatorer, vi følger løbende, er der næsten ingen storblinkende advarselssignaler. Den tyrkiske lira er svækket lidt, men ikke afgørende. Obligationsrenten er nogenlunde stabil. Den underliggende risiko på europæiske erhvervsobligationer, målt på itraxx crossover, ligger meget fornuftigt. Og US dollar ligger nogenlunde stabil. Der synes ikke at være en enkelt konkret begivenhed, eller en konkret indikator, som kan læses som en første advarsel mod større ulykker forude. Og denne uvished er det, der bekymrer mig mest.

Hvad er det for en historie, aktiemarkedet forsøger at fortælle os?

Særligt for europæiske aktier er vi nået et niveau, som hvis der ikke var en virkelig ubehagelig underliggende historie, burde være en glimrende købsmulighed, før det generelle aktiemarked sprintede op igen. Men vi kan ikke se, at der er nogen som helst styrke i markedet. De tidligere store nedture er også kommet som lyn fra en klar himmel, hvor det først var senere, at vi opdagede, hvad den egentlige drivkraft bag nedturen var. Og sådan bliver det sikkert også igen, når altså nedturen kommer.

Hvis vi skal give et bud på, hvad der kan gå galt

I virkeligheden har vi kun et enkelt (godt?) bud på, hvad der måske kan være på vej. Vi har tidligere påpeget, at der kan være udsigt til en styrkelse af US dollar, som kan ramme emerging markets virkelig hårdt. Landene har enorme summer af deres private og statslige låntagning optaget i netop US dollar. Og ved en styrkelse af den amerikanske valuta vil deres gæld vokse kraftigt i lokal valuta, kombineret med måske stigende renter.

Faktum er i hver fald, at emerging markets aktiemarkeder under ét siden februar er dykket med 20 procent, som det fremgår af denne kursgraf. Bemærk dog, at vi ikke siger, at det stensikkert går galt. Men vi siger, at noget får det til at ulme under overfladen, og vi ved ikke rigtig, hvad det er.

Og hvor efterlader det de danske aktier?

Vi skrev på denne plads for en uge siden, at markederne så noget nervøse ud. Og det har i den grad fortsat. Vi skrev også, at man for at navigere på aktiemarkedet skal finde de få udvalgte vindere, som går mod strømmen. Den seneste uge har ikke været en undtagelse.

Af de 42 aktier i Large Cap indeks var der kun stigninger i fem af dem, og det var på knap tre procent i blandt andet Ringkøbing Landbobank. I den anden ende af skalaen fik Ambu, A.P. Møller-Mærsk og Netcompany tæsk. Og ret beset kan vi godt se for os, at nedturen vil fortsætte for alle tre aktier.

Til gengæld tror vi på en anden vinder, i hvert fald på 1-3 måneders sigt, nemlig Danske Bank, som vi i denne uge har købt til Økonomisk Ugebrevs portefølje.

Som det fremgår af vores analyse i dette nummer af Formue vurderer vi, at der nu er indbygget en alt for stor risikopræmie i aktiekursen i forhold til den bøde for hvidvask, vi forventer banken vil få. Når Financial Times og Washington Post skriver om bankens problemer, er det ikke overraskende, at aktien sættes ned. Men vi tror udsalget kommer fra de lynhurtige, som skyder før de taler. Så disse fald ser vi blot som en god købsmulighed.