Aktieåbning: Topdanmark stiger op til regnskab

Fald i USA fredag efter dansk børslukketid neutraliseres af små stigninger i de amerikanske indeksfutures mandag morgen. I Tyskland og England er de toneangivende indeks åbnet i stort set uændrede niveauer, men det danske C25-indeks stiger fra ugens start med 0,4 pct. til 1114,62.

Lundbeck og Novo Nordisk er i front og stiger henholdsvis 1,1 pct. og 1 pct. til kurserne 347,20 kr. og 287,25 kr. Der er ikke nyt fremme om de to selskaber. Anonyme mæglere, der ofte dækker over udenlandske børshuse, er stærkt repræsenteret på købersiden.

I bunden af markedet ligger Bavarian til et fald på 0,5 pct. til 168,85 kr., efterfulgt af Vestas der falder 0,4 pct. til 409,30 kr.

Vestas' konkurrent GE Renewable Energy meldte fredag om fortsat prispres, hvilket selskabet forsøger at kompensere for gennem omkostningsreduktioner. I første kvartal faldt priserne på nye mølleenheder til ordrebogen med 13 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Det sagde finansdirektøren for General Electric, som GE Renewable Energy er en del af, Jamie Miller, på en telekonference efter GE-koncernens regnskab for årets første tre måneder.

»Onshore-markedet fortsætter med at have prismæssig modvind på vindmøller, men vi gør gode fremskridt med at tage omkostninger ud,« sagde Jamie Miller.

A.P. Møller-Mærsk er åbnet praktisk talt uændret i 9546 kr. efter en stigning fredag på 3,4 pct. til 9544 kr. - det højeste lukkeniveau i over en måned. Siden årsskiftet har B-aktien i Mærsk dog givet et negativt afkast på 12 pct., og Berlingske Business skriver mandag, at aktiekursen har været under pres siden koncernens kapitalmarkedsdag i februar.

I Jyllands-Posten fokuseres på konkurrence fra Kina på kontrollen over de europæiske havneterminaler. Avisen skriver, at kinesiske statsejede selskaber kontrollerer omkring 10 pct. af den samlede europæiske havneterminalkapacitet mod omkring 0 pct. for ti år siden. Mærsk havde ellers udset sig den forretning, skriver avisen.

Topdanmark frigiver sit regnskab omkring middagstid. Forsikringskoncernen er åbnet 0,8 pct. højere i 281 kr. op til regnskabet. I USA gør it-giganten og Google-ejeren Alphabet status mandag, men først efter børslukketid.

Af interesse for Nilfisk kommer der i øvrigt regnskabsnyt fra den amerikanske konkurrent Tennant, der tidligere har været foreslået som fusionspartner til Nilfisk.

Da Tennant i februar afviste opfordringer til en fusion med NKT, lagde Nilfisk-direktør Hans Henrik Lund ikke skjul på, at interessen ikke er kølnet i det danske selskab.

»Det har ikke ændret noget som helst. For vi som Nilfisk har set værdien for aktionærerne for mange år siden. Vi har altid gerne ville have det her til at ske. Det vil vi fortsat,« sagde han til Ritzau Finans.

Nilfisk stiger 0,3 pct. til 295 kr.

Ørsted, der stiger 0,1 pct. til 387,30 kr., kan mandag få nyt fra USA. Der ventes således på resultatet af RFP-auktionen for offshore-vind i Massachusetts.

Euroinvestor har præsenteret kvartalsregnskab fra morgenstunden og landede et overskud på 3,9 mio. kr. før skat i årets første tre måneder mod et overskud på 3,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Forventningerne til helåret fastholdes. Euroinvestor stiger 1,3 pct. fra åbningen

Der kommer mandag også regnskaber fra Tivoli og SP Group.

