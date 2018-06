Air France til tops efter købsinteresse fra Europas største hotelkæde

Europas største hotelkæde, Accor, overvejer at overtage en minoritets aktiepost i Air France-KLM. Interessen giver Air France-aktien medvind i mandagens handel.

Accor har sagt, at en potentiel overtagelse af en mindre aktiepost vil »styrke det industrielle vækstprojekt«. Samtidig er der sagt, at »projektet er på et meget tidligt stadig« og vil blive diskuteret med flyselskabet »til den rette tid«. Det skriver Bloomberg News med henvisning til en udmelding fra Accor sent søndag.

Den franske avis Les Echos kunne berette, at hotelkæden overvejer at købe den aktiepost, som den franske stat ejer på 14,3 pct.

En overtagelse af aktier i Air France vil komme i en tumultarisk periode for flyselskabet, efter at personalestrejker har endt med, at den administrerende direktør Jean-Marc Janaillac har sagt op.

Air France-aktien stiger 6,8 pct. ved middagstid mandag, og den ligger i toppen af det paneuropæiske aktieindeks Stoxx 600. Accor-aktien falder derimod 4,4 pct.

/ritzau/FINANS