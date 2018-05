Aarsleff bevæger sig på kanten af børsregler

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff kan mandag have overtrådt børsreglerne.

Vågne investorer med hang til at tjekke Per Aarsleffs hjemmeside kunne således finde en præsentation af entreprenørkoncernens halvårsregnskab, mindst et kvarter før det var tilgængeligt via Nasdaq OMX' systemer.

Af præsentationen fremgik det, at Per Aarsleffs driftsresultat var steget med 62 pct. til 178 mio. kr. i første halvår. Aktien er efterfølgende steget med 3,7 pct. til 235,50 kr.

Chef for overvågningen på Nasdaq OMX, Jakob Kaule, vil ikke forholde sig til, om reglerne er blevet overtrådt, men konstaterer, at udgangspunktet er, at halvårsregnskaber og helårsregnskaber skal offentliggøres.

Ifølge reglerne skal den slags oplysninger offentliggøres hurtigt, og Nasdaq OMX Copenhagen skal underrettes samtidigt.

Ritzau Finans har kontaktet Per Aarleff for at undersøge, om præsentationen blev lagt for tidligt ud på selskabets hjemmeside.

/ritzau/FINANS