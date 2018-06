Aktier: Fremgang på Wall Street torsdag

Det brede S&P 500-indeks lagde torsdag fra start med et fald på op mod 0,3 pct., men vendte rundt i løbet af dagen og steg 0,6 pct. Den samme bevægelse gjorde Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig. Dow Jones var fra start i minus med 0,5 pct., men sluttede dagen i plus på 0,4 pct. Også Nasdaq faldt på et tidspunkt med 0,3 pct., men endte med at vinde hele 0,8 pct.

HANDELSKRIG FORREST I BEVIDSTHEDEN

Markedet holdt igen torsdag øje med nyt om handelskrigen mellem USA og dets største samhandelspartnere, Kina, EU, Mexico og Kina. De har byttet sværdslag i form af nye toldsatser, og tidligere på ugen varslede USA's præsident, Donald Trump, at USA vil stramme Kinas adgang til at investere i amerikanske teknologivirksomheder og importere amerikansk industriteknologi.

Underliggende er der dog stadig en stærk amerikansk økonomi, selv om nogle nøgletal den seneste tid er blevet blødere. Der har også været de første spjæt fra selskaber, som oplyser, at handelskrigen nu rammer dem. I sidste uge nedjusterede Daimler med direkte henvisning til handelskrigen, Harley-Davidson har annonceret produktionsudflytning fra USA for at undgå told, og endelig har MillerCoors fortalt, at selskabet mister 40 mio. dollar på bundlinjen på grund af told på aluminium.

- Det er vigtigt at se, hvordan disse spændinger smitter af på den reelle økonomi. Vi har positioneret os til at være mere konservative, siger Gilles Pradère, porteføljemanager hos RAM Active investments, til The Wall Street Journal.

- Mestendels tror vi, at meget af det, vi har set, har været støj, siger Bruce Bittles, chefstrateg hos RW Baird & Co., på den anden side til samme avis.

BRED FREMGANG

Set henover sektorerne var der torsdag fremgang til dem alle - på nær energiaktierne, som tog sig en pause, selv om olieprisen atter steg, og den defensive forsyningssektor, som fladt marginalt.

Bedst gik det for telekommunikation, som vandt 2,3 pct., efterfulgt af teknologi, der gik op med 1,1 pct., og finans med et plus på 0,9 pct.

Energiaktierne kunne ikke holde dampen oppe og faldt tilbage med 0,1 pct. Olieprisen vandt ellers 0,8 pct. og er steget med cirka 12 pct. siden sidste torsdag. Energiaktierne har dog haft en god periode i andet kvartal og er steget knap 12 pct., hvilket faktisk er mere end teknologiaktierne, som i perioden blot er steget med knap 7 pct.

AMAZON RYSTER APOTEKERKÆDER

På selskabsfronten var en af de store nyheder, at Amazon køber online-apotekervirksomheden Pillpack. Prisen oplyses ikke officielt, men ifølge Bloomberg News er den på 1 mia. dollar. Pillpack, som leverer receptpligtig medicin med posten, har et effektivt system, som eliminerer flere af de tunge, manuelle processer i apotekerforretningerne, og Amazon kickstarter med overtagelsen sit indtog på det enorme og lukrative amerikanske marked, der var på 328,6 mia. dollar i 2016.

Frygten for den store internetgigants glubende appetit på markedsandele rystede samtidig de store traditionelle apotekerkæder, som nu kan se frem til hård konkurrence. Rite Aid faldt med 11,1 pct., mens CVS Health Corp. tabte 6,1 pct.

Også apotekerkæden Walgreens, som ellers kom med et godkendt regnskab for sit tredje kvartal torsdag, som forhøjede sit udbytte, og som endda annoncerede et aktietilbagekøb på 10 mia. dollar, fik gedigne slag og smed 9,9 pct.

Amazon steg derimod med 2,5 pct.

Walgreens debuterede tirsdag som medlem af det eksklusive selskab i Dow Jones-indekset. Det er nu blevet til tre dage med minusser.

Torsdag var også dagen, hvor BJ's Wholesale Club havde sin debut på børsen. Aktien var udbudt til 17 dollar, men steg på sin første dag til 22 dollar, lige ud, hvilket svarede til et plus på 29,4 pct.

/ritzau/FINANS