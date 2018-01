AaB bliver politianmeldt for manglende oplysninger om spillersalg

AaBs Yann Rolim jubler over sin udligning til 1-1 kort før tid i DBU Pokal-kampen mellem Aab og FC Helsingør på Aalborg Portland Park, 6. december 2017. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017)

AaB gav ikke tilstrækkelig information til aktiemarkedet, da fodboldklubben sidste år var ved at sælge den camerounske angriber Christian Bassogog til en kinesisk klub.

Det vurderer Finanstilsynet, der har valgt at politianmelde AaB for overtrædelse af de regler, der gælder for børsnoterede selskaber.

Konkret går anmeldelsen på, at fodboldmediet bold.dk 15. februar sidste år kunne fortælle, at et salg til klubben Henan Jianye FC til 45 mio. kr. var tæt på.

Samme dag bekræftede AaB i en fondsbørsmeddelelse, at det lå i forhandlinger med den kinesiske klub, men prisen blev ikke omtalt.

Klubben nævnte heller ikke, hvilken effekt et salg ville få på selskabets forventninger.

»Det er Finanstilsynets vurdering, at rygtet i markedet omkring forhandlingerne og salgsprisen var så tilstrækkeligt præcis, at Aalborg Boldspilklub var forpligtet til at videregive den fulde interne viden til offentligheden,« skriver Finanstilsynet og henviser til artikel 17, styk 7, i markedsmisbrugsforordningen.

AaB mener, at Finanstilsynet har anlagt en ny fortolkning af reglerne i forbindelse med spillersalg, som fodboldklubben ikke kunne være bekendt med i forbindelse med salget af Christian Bassogog.

»AaB vurderer, at Finanstilsynets fortolkning er i strid med markedsmisbrugsforordningen,« skriver AaB i en meddelelse.

AaB-aktien steg 4,1 pct. 15. februar, hvor artiklen på bold.dk blev offentliggjort, og 10 pct. dagen efter. Salget af Christian Bassogog blev officielt 19. februar, men her blev den præcise pris ikke nævnt.

Handlen betød en opjustering af AaB's 2017-forventninger fra et minus på 10 mio. kr. til et overskud på 15 mio. kr., hvor det dog var indregnet, at AaB var aktive på transfermarkedet sidste sommer.

AaB er derudover anmeldt for ikke at have tilstrækkeligt præcise lister over personer, der har intern viden om selskabet - også kendt som insidere - hvilket AaB er enig i.

»AaB erkender, at der er konstateret mindre og ubetydelige formelle mangler ved AaB's insiderlister. Disse mangler har dokumenteret ikke haft nogen betydning i denne sag,« skriver fodboldklubben.