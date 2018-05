A.P. Møller Holding påvirkes af udfordringerne i Mærsk

Robert Mærsk Uggla, der er topchef for investeringsselskabet A.P. Møller Holding, indkasserede 1 mia. kr. mindre før skat på investeringer end sidste år. En blandet performance, der understreger vigtigheden af at have en diversificeret portefølje, siger Robert Uggla.

Det skriver Dagbladet Børsen.

A.P. Møller Holdings årsregnskab for 2017 viste et resultat på 1,4 mia. kr. på en samlet portefølje, der nu er oppe på 136 mia. kr. Et regnskab, som ifølge Robert Uggla, kan beskrives som "en blandet performance".

Det er blandt andet problemerne i transport- og logistikvirksomheden A.P. Møller-Mærsk, som A.P. Møller Holding ejer 41,5 pct. af, der har været med til at påvirke investeringsselskabets samlede resultat.

I alt har investeringsselskabet hevet 5,9 mia. kr. ind før skat på selskabets investeringer. Et resultat, der er en milliard lavere end sidste år.

Robert Mærsk Uggla understreger, at Mærsk også i fremtiden vil spille en stor rolle for A.P. Møller Holdings performance. Men han vil nu sprede selskabets investeringer, så en dårlig performance på et af porteføljens områder ikke rammer hele afkastet.

»Den blandede performance understreger vigtigheden af at have en diversificeret portefølje. Vi vil i de kommende år fortsætte med at forbedre sammensætningen af vores portefølje,« siger Robert Mærsk Uggla til Børsen.

A.P. Møller Holding ejes af den almennyttige fond A.P. Møller-fonden.