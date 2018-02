4 steder, du kan placere dine penge, når der er uro på aktiemarkedet

Du kan skele til den amerikanske dollar, guld, obligationer og bankerne, hvis du ikke længere stoler på, at det blot er et kortvarigt udsving i aktien. ARKIVFOTO.

Det amerikanske aktiemarked oplevede voldsomme udsving torsdag. Ni års konstante stigninger er væk og erstattet med en korrektion.

Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, tror ikke, at det er et udsving, der kan resultere i en større nedtur. Men han mener, at det alligevel er en god anledning til at kigge sin beholdning af aktier efter i sømmene og se, om de stemmer oven ens med den risikoprofil, man har i forhold til aktiehandel.

»Hvis det er i aktiemarkedet, der er uro, er der ikke så mange steder i aktiemarkedet, hvor man kan finde ro. Hvis det kun handler om ikke at lide kurstab, mens aktierne falder, skal man ikke være i aktier,« siger Per Hansen og understreger, at man skal gøre op med sig selv, om man tror, at udsvingene er begyndelse en nedtur:

»Når uroen kommer, er skaden sådan set sket. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, om man tror, det er begyndelsen på en stor nedtur, eller om det mere er udtryk for et gennemsnitligt afbræk i opturen, hvor vi bliver mindet om, at der er en risiko ved at investere i aktier. Er det nogle, der bevæger sig alt for meget i forhold til, hvordan det generelle aktiemarked ser ud? Og har jeg bevæget mig for langt væk fra den investor, jeg er?«

Per Hansen mener, at man med rette kan justere sin beholdning af aktier, selv om timingen ikke virker som den bedste. Han peger op fire alternative aktiver, private kan investere i, hvis man ikke stoler på aktiemarkedet.

Gå efter guldet

»Når der er uro på aktiemarkedet, er der meget ofte en søgen henimod noget, der er værdifast.«

Noget værdifast kan være guld. Og det er typisk sådan, at når kursen går ned på aktiemarkedet, går guld op. Og køberne af guld har en forventning om, at aktieuroen fortsætter, og at andre vil følge trop op og købe guld. Det vil få priserne til at stige. Og med højere priser kommer et højere afkast.

»Det er ikke sådan, at man tager til Ballerup og køber en guldbarre hos Tom's. Man køber nogle finansielle kontrakter, hvor hvis guldprisen går op, tjener man penge. Og hvis guldprisen går ned, taber man penge,« siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

Amerikanske dollars

»Der er normalt en omvendt relation mellem lysten til at påtage sig en risiko og den amerikanske dollar.«

Går aktien op, går dollaren ned. Og går dollaren op, går aktien ned. Det så man i løbet af 2017, hvor aktien gik meget op, mens dollaren gik ned. Det er »et omvendt risikospil«. Hvis det går godt på aktiemarkedet, er der ikke behov for at gemme sig bag den amerikanske dollar. Men hvis situation er en anden og kedeligere for aktien, kan man støtte sig op ad den amerikanske dollar, som Per Hansen kalder verdens reservevaluta.

»Man vil typisk lave finansielle kontrakter, for man går ikke ned og køber for 86.400 kroner amerikanske dollars,« siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

Anbring dem i kontanter

»Hvis du går ud af aktier, kan du stille dine penge i kontanter i bankerne. Kontanter giver ikke noget afkast, og hvis du har rigtig mange af dem, kan du risikere, at bankerne opkræver et gebyr.«

Når bankerne bliver oversvømmet af kontanter, skal de lovgivningsmæssigt deponere en del af pengene hos Nationalbanken, siger Per Hansen. Så hvis du er meget velbeslået, kan du risikere at skulle betale gebyr for at få lov til at parkere pengene hos bankerne. Ifølge Per Hansen vil det typisk koste 0,20 eller 0,30 pct. at gøre det.

For almindelige mennesker med måske 75.000 kroner vil bankerne langt de fleste steder ikke opkræve et gebyr, så at anbringe pengene i kontanter er et meget sikkert sted.

»Der er ikke nogen risiko ved det overhovedet. Hvis du skal miste de penge, skal forretningen og staten Danmark gå ned. Og den danske økonomi er en af de allerstærkeste i hele verden,« siger Per Hansen.

Obligationer

»Er det ikke et godt sted at købe nogle obligationer? Jo, måske.«

Det fjerde sted, du kan placere dine penge, er i obligationer. Ifølge Per Hansen er en af grundene til de dalende aktier, at investorerne de seneste måneder har set, at renterne er steget. Og når renterne stiger, betyder det, at man ved at købe en obligation kan få et højere afkast. En rente svarer til det forventede afkast, du får, indtil obligationen udløber. Når renten stiger fra to til tre procent, betyder det for en ti-årig obligation, at den rente, du kan få ved at holde på obligationen, stiger fra to til tre procent.

»Obligationer bliver mere attraktive, fordi det forventede afkast bliver højere. Hvis alibiet for, at aktierne går ned, er, at renterne stiger, og at de skal stige mere, er obligationer et sted, hvor du får færre kursklø end på aktiemarkedet,« siger Per Hansen:

»Men det er ikke et sted, du kan gemme dig fuldstændig. For den bagvedliggende årsag til usikkerheden er rentestigningen, og rentestigning er lig med kursfald på obligationer. Kursfaldene på obligationer er dog meget mindre end kursfald på aktiemarkedet.«