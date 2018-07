Yngste søn får chefpost i Flügger-imperium: Døtrene blev aldrig spurgt

27-årige Sune Schnack har fået en chefpost i familiedynastiet Flügger, som faderen sendte på børsen i 1983. Det har længe ligget i kortene, at yngste sønnen ud af en søskendeflok på fem en dag skal overtage det hele. De to døtre har 82-årige Ulf Schnack (på billedet) aldrig spurgt.

Allerede som teenager fik den i dag 27-årige Sune Schnack overdraget de fleste af aktierne i malerkoncernen Flügger, som har været i familiens eje siden 1948. Nu går den unge kronprins for første gang ind i driften af den børsnoterede familievirksomhed, skriver Børsen.

Sune Schnack er blevet chef for det helejede datterselskab PP Professional Paint. Ambitionen er på et tidspunkt at sætte sig i spidsen for hele Flügger-imperiet. Det har længe været 82-årige Ulf Schacks plan, at yngste skud på stammen en dag skulle overtage det firma, han selv overtog fra sin far i 1970 og siden har banket op til en milliardforretning med omkring 1.500 medarbejdere.

»Min drøm er at tage Flügger til det næste niveau. Min far var genial, da han valgte at satse på vandbaseret maling, hvor branchen gik med oliebaserede produkter. Den næste genistreg, han lavede, var at starte Flügger-kæden, der gav et ordentligt spark fremad. Mit mål er at finde den næste store vækstmotor, og jeg har en ret god idé om, hvad det er,« siger Sune Schnack til Børsen uden at afsløre, hvad det er.

»Det kan jeg da godt ærgre mig lidt over i dag«

Om valget af den unge Sune Schnack som sin arvtager understreger Ulf Schnack over for Børsen, at man »ikke kan overlade en virksomhed til fem børn«. De to andre sønner har tidligere været i spil, men den ældste »viste sig at være en sød og fornuftig fyr«, som dog ifølge faderen ikke var typen, der kunne drive en virksomhed. Nummer to var »rimelig kvalificeret, men det ebbede ud«. Døtrene har aldrig været i spil.

»Der er sket meget på tyve år, men dengang var jeg tilstrækkelig stor mandschauvinist til, at jeg ikke tænkte, det var interessant for tøserne. Det kan jeg da godt ærgre mig lidt over i dag,« siger Ulf Schnack til Børsen.

Flügger blev etableret i 1783 af Daniel Flügger i Hamborg. I 1890 blev der oprettet en filial i Danmark. Efter Anden Verdenskrig blev al tysk ejendom i Danmark beslaglagt af den danske stat som krigsskadeerstatning. Og i 1948 købte Michael Schnack, som på det tidspunkt var selskabets danske chef, Flügger for 2,4 millioner kroner med støtte fra fire større malerfirmaer. Dengang var der 20 medarbejdere, skriver Flügger om selskabets historie.