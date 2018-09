WDH og Sennheiser afslutter joint venture og opdeler forretninger

Det betyder, at områderne »Gaming-headsets« og »Enterprise Solutions-headsets« vil blive samlet i en selvstændig virksomhed under William Demant-gruppen, samtidig med at segmentet »Mobile Music-headsets« fremover vil være en del af Sennheiser Consumer-forretningen.

»Denne opdeling sker i fuld enighed, og begge parter forventer at fortsætte samarbejdet, når muligheder og synergier opstår,« skriver William Demant i en meddelelse til fondsbørsen.

Opdelingen er planlagt til at træde i kraft per 1. januar 2020. Indtil da vil Sennheiser Communications fortsætte som hidtil, og Sennheiser og William Demant vil i mellemtiden forberede adskillelsen i tæt samarbejde "for at sikre en smidig og jævn overgang for medarbejdere, kunder, leverandører og partnere".

Fremadrettet vil William Demant overtage segmenterne inden for "Gaming og Enterprise Solutions-headsets" inklusiv distributionen, som Sennheiser hidtil har varetaget.

Den nye enhed under William Demant vil fortsætte licensaftalen med Sennheiser-brandet for segmenterne "Gaming og Enterprise Solutions-headsets". I 2018 og 2019 vil overskudsdelingen fra Sennheiser Communications fortsætte uændret mellem Sennheiser og William Demant.

»For William Demant viser dette tydeligt vores stærke engagement i at supportere den fremtidige vækst i de to attraktive forretningsområder 'Gaming og Enterprise Solutions'-headsets.«

»Det er vores hensigt at bringe det nuværende globale distributionssetup til næste niveau med en fokuseret tilgang, og vi tror på, at R&D-synergierne i vores koncern vil blive endnu stærkere fremadrettet med den spirende tendens inden for intelligent lyd, lavenergi connectivity og endnu mindre formfaktorer,« siger Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør i William Demant, i meddelelsen.

Opsplitningen af joint venturet, der har eksisteret i mere end 15 år, vil ske uden betaling mellem parterne.