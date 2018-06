Vestas får stor moderniseringsordre fra Warren Buffett

Ordregiver er PacifiCorp, som er et datterselskab af Berkshire Hathaway, der har en af verdens rigeste mænd, Warren Buffett, som storaktionær.

Det oplyser Vestas' amerikanske datterselskab, Vestas-American Wind Technology.

Vestas skal levere 216 MW af sin V10-2,0 MW-turbine, men ordren er eksklusiv tårne, da der er tale om en ordre, hvor kunden genanvender tidligere tårne, som er V80-1,8 MW-turbiner.

De nye turbiner fra Vestas skal anvendes til PacifiCorps to eksisterende vindparker, Marengo og Marengo II, som blev sat i drift i henholdsvis 2007 og 2008.

- Repowering er en central komponent i vore planer for omkostningseffektivt at udvide den vedvarende energi til vore kunder. Vestas er fortsat en værdsat partner, da selskabet accelererer vores transition mod en ren energifremtid, siger Stefan Bird, CEO for Pacific Power, som er en del af PacifiCorp.

Ordren omfatter en flerårig serviceaftale, og leverancen vil blive påbegyndt i andet kvartal 2019.

- Der er et stort "push" for repowering. Vi har brug for, at de sites, som vi oprindeligt identificerede for 15 eller 20 år siden, bliver moderniseret, sagde Chris Brown, som er chef for Vestas i USA, på en vindmøllekonference i Anaheim, Californien i slutningen af maj.