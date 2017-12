Vestas får ordre på 279 MW fra svensk stamkunde

Eolus har bestilt i alt 74 V136-vindmøller af Vestas til vindparkerne Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan og Anneberg, skriver både det svenske selskab og Vestas i meddelelser fredag eftermiddag.

61 af møllerne bliver installeret i de to første parker og optimeret til en kapacitet på 3,8 MW, mens de sidste 13 kører med en maksimumkapacitet på 3,6 MW, selv om møllen som standard har en topkapacitet på 3,45 MW.

Desuden skal Vestas stå for vedligeholdelse af møllerne i 20 år for de to første vindparkers vedkommende og 15 år for de to sidste. Begge aftaler er i Vestas' dyreste prisklasse, AOM 5000.

Ordren er langt fra den første, Eolus lægger hos Vestas. De to har samarbejdet om mere end 700 MW til dato i Sverige, oplyser Vestas.

Møllerne ventes leveret af Vestas i fjerde kvartal af 2018 og i andet kvartal af 2019.

Aftalerne løfter Vestas' samlede offentliggjorte ordreindgang i 2017 op til 9665 MW.