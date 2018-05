Tobaksgigants e-cigaret vækker bekymring: Kan indsamle store mængder data om rygernes vaner

Phillip Morris' storsatsning, e-cigaretten iQOS, er kommet i skudlinjen for at indsamle data om brugervaner.

Tobaksgiganten Philip Morris' bud på en e-cigaret, iQOS, kan indsamle data om brugerne og skabe en enorm database. Det skriver Reuters.

iQOS er en såkaldt »heat not burn«-cigaret, som Philip Morris har kastet milliarder efter at udvikle. Selskabet anfører, at iQOS er mindre sundhedsskadelig end almindelige cigaretter. Det er dog ikke videnskabeligt bevist.

»Phillip Morris kommer til at have en gigantisk database over, hvordan amerikanerne ryger.«

»Så vil de være i stand til at programmere den måde, nikotinen bliver leveret på, til én, der er mere fastholdende og mere afhængighedsskabende,« siger professor ved Northeastern University i Boston Gregory Connoly, der har studeret iQOS, til Reuters.

Oplysningerne om, hvordan iQOS kan indsamle data, er kommet frem, da Philip Morris har søgt om patent på teknologien, og en tidligere medarbejder har talt med Reuters om mulighederne.

Reuters fortæller også, at Philip Morris har taget patent på et mundstykke, der kan måle mængden af nikotinrester i spyttet på brugernes læber for at finde det maksimale, potentielle indtag.

iQOS, der kan kobles til bluetooth, kan sende data om, hvor mange gange en bruger suger, og hvornår vedkommende gør det, til Philip Morris.

Philip Morris selv afviser, at informationerne vil blive brugt til marketing eller andet. Og siger, at informationerne ikke kan knyttes til brugeren, men kun til iQOS'en.

»Jeg kan forsikre jer om, at der ikke er nogen teknologi i den, der har til formål at manipulere, hvad der bliver leveret fra iQOS,« sagde PR-direktør Moira Gilchrist til et panel hos de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Hun fortalte, at data og bluetooth-forbindelsen bliver brugt til at kommunikere med brugerne.

»Man kan for eksempel sende en meddelelse, der siger: Hey, du har ikke brugt din iQOS i dag. Er du holdt op med at ryge, eller er du gået tilbage til normale cigaretter?,« sagde Moira Gilchrist ifølge Reuters.