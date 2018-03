Tidligere Mærsk-boss foreslået som bestyrelsesformand for kemigigant

Tiltrædelsen som ny bestyrelsesformand ventes at finde sted 26. april, hvor Akzo Nobel holder sin årlige generalforsamling. Den øjeblikkelige bestyrelsesformand, Antony Burgmans, vil ikke fortsætte, efter en tid hvor han blandt andet har været med til at takke nej til et overtagelsestilbud på 29 mia. dollar fra rivalen PPG Industries.

- Vi er meget glade for at nominere Nils Andersen. Han har et væld af erfaringer opnået i en omfattende international karriere inden for forbrugervarer, energi og shipping.

- Nils vil bringe denne brede forretningsindsigt til bestyrelsen, samtidig med at Akzo Nobel bliver en fokuseret og højtydende malings- og belægningsvirksomhed, udtaler Byron Grote, næstformand i bestyrelsen, i en pressemeddelelse.

I samme meddelelse fortæller Nils Smedegaard Andersen, at han er "begejstret over at blive nomineret til rollen som formand for bestyrelsen og ser frem til at spille en rolle i transformationen af Akzo Nobel samt levere yderligere værdi til aktionærer og andre interessenter".

I forvejen er Nils Smedegaard Andersen, som forrige år blev fyret som topchef for A.P. Møller-Mærsk, bestyrelsesformand i Dansk Supermarked, Unifeeder og Færch Plast. Derudover er han i bestyrelsen hos oliegiganten BP.

/ritzau/FINANS