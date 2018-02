Spænding om Pandoras 2017 er væk - nu gælder det detaljen

Pandora ser omsætningen i hele 2017 lande på 22,8 mia. kr., hvilket er under målsætningen på de 23-24 mia. kr., der tidligere har været meldt ud. EBITDA-marginen landede på 37,3 pct., hvilket er godt i tråd med - omend lidt under - udmeldingen om et niveau omkring de 38 pct. Samlet svarer det til en omsætning i kvartalet på 7,6 mia. kr. og en driftsmargin på 40 pct., hvilket er det niveau, som analytikerne venter ifølge Ritzau Estimates.

Søren Løntoft Hansen, analytiker i Sydbank, peger på, at det i høj grad vil være udviklingen på de enkelte markeder, der vil tage investorernes fokus, når hele regnskabet offentliggøres. Og det er stadig det amerikanske marked, der er Pandoras største udfordring, da forbrugerne her holder på pengene - og hvor de store indkøbscentre har lidt under kundeflugten. Oveni vil kvartalet bære præg af orkanerne Harvey og Irma i både Caribien og USA.

»Pandora gav på kapitalmarkedsdagen indtryk af, at den skuffende udvikling i fjerde kvartal var bredt funderet på Pandoras markeder. Vi venter dog, at især USA, Caribien, Storbritannien og Frankrig er blandt de dårligst performende markeder i kvartalet. Vi imødeser yderligere kommentarer om den underliggende efterspørgsel efter Pandoras smykker på de enkelte markeder,« skriver Søren Løntoft Hansen om regnskabet.

»På positivsiden påvirker overtagelsen af distributionen - herunder i Spanien - positivt med cirka 500 mio. kr. i kvartalet, ligesom produktreturneringer for i omegnen af 200 mio. kr. i fjerde kvartal 2016 letter sammenligningsgrundlaget i kvartalet i 2017,« lyder det fra Sydbank-analytikeren.

FEMÅRIG STRATEGI ER LAGT PÅ BORDET

I forbindelse med kapitalmarkedsdagen præsenterede Pandora også en strategi frem mod 2022. Smykkeselskabet har ikke lanceret et nyt koncept siden 2014, men det skal der ændres på nu.

Ud over at komme med ti såkaldte "drops" i de fem år frem til '22, hvilket vil sige to om året, der omfatter mindst 500 nye produkter årligt, vil smykkeselskabet lancere et nyt koncept om året.

Halvdelen af omsætningen skal komme fra nye kategorier som ringe, øreringe og halskæder mod 25 pct. i dag. Og der skal bruges 8 pct. af omsætningen på marketing, hvor de 60 pct. skal gå til reklame på de digitale medier. Oveni vil Pandora have mere end 3500 konceptbutikker, mens nethandlen skal stå for 10-15 pct. af omsætningen i 2022.

Eksempelvis kommer omkring 8 pct. af Pandoras omsætning i USA lige nu fra e-handel, mens det generelle smykkesalg på det amerikanske marked udgør 21 pct.

KONSERVATIVE UDMELDINGER

Af den femårige strategi fremgår det endvidere, at smykkeselskabet venter en årlig vækst på 7-10 pct. i lokal valuta og en EBITDA-margin på 35 pct. Og hos Jyske Bank tolker man den udmelding "mere som et løfte mod et ekstremt lavt niveau end et bedste gæt", skriver Frans Høyer, der er senioranalytiker i banken, om regnskabet.

»Det er ikke underligt, hvis ledelsen nu for at undgå en gentagelse af den hårde kritik fra aktiemarkedet og medierne vælger "sikkerhed først". Det er derfor interessant, at konsensus er faldet til den forsigtige strategi: Scenen synes sat til en positiv overraskelse,« påpeger han.