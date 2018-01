Solar-topchef om store nedskrivninger: Opkøb har leveret under målet

Det er den primære baggrund for, at Solar fredag har nedskrevet for 156 mio. kr. og samtidig nedjusteret forventningerne til 2017, fortæller administrerende direktør Jens Andersen.

- Det er et udtryk for, at de virksomheder ikke har leveret, som de skulle. Da virksomhederne blev købt, var der en forventning om, at de kunne levere nogle andre resultater, end de har gjort, og det er vi nødt til at tage konsekvensen af, siger han.

- Det skyldes primært, at nogle ting ikke er gået som planlagt, og at der har været udfordringer på de indre linjer, siger Jens Andersen uden at ville komme det nærmere før selskabets årsrapport i februar.

NY CEO I EFTERÅRET

De tre opkøb er den hollandske logistikvirksomhed MAG45, den norske konsulentvirksomhed STI og den danske Solar Polaris - tidligere kendt under navnet Drivhuseffekten - der arbejder inden for solceller.

Solar venter nu et driftsoverskud før afskrivninger på goodwill, EBITA, på 264 mio. kr. for 2017, hvor den tidligere forventning hed 285 mio. kr.

Cirka 10 mio. kr. skyldes forretning relateret til de tre opkøbte virksomheder, mens en del af det resterende skyldes fratrædelser i Solars kerneforretning.

Derudover er der foretaget nedskrivninger på 97 mio. kr. på værdien af kunder samt goodwill - der blandt andet dækker værdi af brand og navn - hvor det meste er på de tre opkøbte virksomheder.

Til sammenligning blev MAG45 oprindeligt købt for 100 mio. kr. Prisen for STI var 43 mio. kr., mens Solar gav 10 mio. kr. for solcellevirksomheden.

Desuden er der nedskrevet 59 mio. kr. på værdien af det børsnoterede svenske selskab BIMobject, som Solar købte 20 pct. af i starten af 2017.

- Det handler ene og alene om, at vi tidligere i år indtægtsførte nogle penge, efter at aktien var steget, men den er faldet igen, siger Jens Petersen.

BUNDLINJEN BAKKER

De samlede nedskrivninger er dermed på 156 mio. kr. og rammer længere nede i regnskabet, men på bundlinjen er det dog kun med 141 mio. kr.

Det skyldes, at Solar har fået 15 mio. kr. retur fra ejerne af STI i forbindelse med en såkaldt earn-out-aftale, som nogle gange er en del virksomhedshandler, hvor en del af salgsprisen er bundet op på den opkøbte virksomheds resultater.

Nedskrivningerne betyder, at overskuddet på bundlinjen for 2017 lander på 93 mio. kr. mod 188 mio. kr. året før.

Samtidig oplyser Solar, at omsætningen sidste år steg til 11.769 mio. kr. fra 11.072 mio. kr. i 2016.

Solar-aktien faldt efter nedjusteringen op mod 9,8 pct. på aktiemarkedet fredag, men endte 7 pct. lavere i 400 kr.