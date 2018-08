Rockwool-topchef: Svært at sige, hvor længe positivt marked vil fortsætte

Der bliver bygget flittigt rundt om i verden i øjeblikket, og det giver flere ordrer på Rockwools isoleringsprodukter.

Hos producenten selv er det svært at sige, hvor længe den positive markedsudvikling vil fortsætte. Men for nuværende ser det i hvert fald godt ud, fortæller Jens Birgersson, der er administrerende direktør i Rockwool.

- Vi har endnu ikke set en ændring i denne trend. Det er altid svært at komme med forudsigelser om den slags, men det ser rigtig godt ud, og vi ser et underliggende behov for vores produkter.

- Man ved selvfølgelig aldrig med makroøkonomi og politik, og hvornår den slags ting kan begynde at påvirke økonomien. Men som det ser ud nu, så udvikler byggemarkedet sig rigtig fint, siger Rockwool-topchefen.

I årets andet kvartal, som der fredag er kommet regnskab for, løftede Hedehusene-selskabet sin omsætning til 667 mio. euro mod 584 mio. euro i samme kvartal sidste år.

Det bragte første halvårs samlede omsætning op på 1270 mio. euro mod 1118 mio. euro i første halvår året før.

- Det er ikke, fordi at byggemarkedet boomer over det hele, men det er inde i en positiv vækst, og især produkterne inden for stenuld oplever stigende efterspørgsel, fortæller Jens Birgersson.

Ud af Rockwools forskellige markeder fortsatte Vesteuropa med at være det største, da det i andet kvartal øgede omsætningen til 397,2 mio. euro fra 330,6 mio. euro i andet kvartal sidste år. For Østeuropa inklusiv Rusland gik omsætningen frem til 125,9 mio. euro fra 113,4 mio. euro.

- Tyskland, Frankrig og Polen klarer sig godt, ligesom Rusland er kommet op igen. Storbritannien vokser også meget hurtigt. Så Europa ser godt ud, mens Østeuropa ser meget godt ud.

- Vi vokser dog ikke så meget i Danmark, hvor vi er lidt udfordret, siger Jens Birgersson.

På selskabets tredje marked - Nordamerika, Asien og andet - steg omsætningen kun lidt til 143,6 mio. euro fra 140,2 mio. euro.

- Der er nogle markeder i Asien - eksempelvis Singapore - hvor det stadig ikke går så hurtigt for os. Men det hænger mere sammen med, hvordan den generelle økonomi udvikler sig derovre.

- I Nordamerika havde vi for hele gruppen endnu et kvartal med tocifret vækst, fortæller Rockwool-direktøren.

For helåret venter Rockwool fortsat at øge sin samlede omsætning med 13-15 pct. - målt i lokale valutaer.

/ritzau/FINANS