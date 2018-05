Rockwool-topchef: Prisstigninger skal reflektere markedsdynamikkerne

»Jeg vil ikke være alt for aggressiv. Vi mener, at vi skal have rimelige årlige prisstigninger, som reflekterer markedsdynamikkerne. Så vi fortsætter gennem året med moderat at hæve priserne, men det vil ikke være ekstremt,« siger Jens Birgersson.

Det siger isoleringskoncernens administrerende direktør, Jens Birgersson, i et interview med Ritzau Finans.

»Jeg vil ikke være alt for aggressiv. Vi mener, at vi skal have rimelige årlige prisstigninger, som reflekterer markedsdynamikkerne. Så vi fortsætter gennem året med moderat at hæve priserne, men det vil ikke være ekstremt,« siger Jens Birgersson.

Rockwool er i første kvartal gået markant frem på både omsætning og indtjening. Omsætningen er steget 17 pct. på årsbasis til 603 mio. kr. og driftsresultatet, EBIT, er øget markant med 53 pct. til 70 mio. euro.

Noget af den fremgang er hjulpet af prisforhøjelser, hvilket Rockwool dog ikke oplyser et eksakt tal for.

»Men vi har en del procentpoint i prisstigninger, uden at det har været ekstremt. Vi har øget priserne gradvist for at kompensere for omkostninger og forbedre priskvaliteten,« siger Jens Birgersson.

Han tilføjer, at selskabet også har arbejdet meget med at kræve den rette pris for det rette produkt, hvilket i visse tilfælde også har ført til, at priser er blevet reduceret.

»Vi ønsker produkterne prissat fornuftigt, men fundamentalt ser du priserne stige i bygningsindustrien, og det gør de også for os,« siger Jens Birgersson.

I starten af sidste år blev Rockwool ramt af inflationschok på råvarepriserne, hvilket fik selskabet til gennemføre gradvise prisstigninger.

Prisstigningerne kommer ifølge Rockwool-direktøren lidt forskelligt i forhold til timing marked for marked, som har forskellige cyklusser for justeringer.

»Vi startede tydeligvis med gradvise prisstigninger allerede sidste år med en cyklus, der afhænger lidt af det enkelte marked,« forklarer Jens Birgersson.