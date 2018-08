Rockwool får vrede lokale på nakken i USA

Det har skabt røre i lokalsamfundet, at Rockwool er gået i gang med at bygge en ny fabrik i staten West Virginia i USA.

Den nye fabrik til 150 mio. dollar (970 mio. kr.) skal producere Rockwools isolering baseret på stenuld, og første spadestik blev taget i slutningen af juni.

Men det er faldet en gruppe borgere i lokalområdet for brystet, at der skal opføres en ny stor fabrik med tilhørende udledning og lastbiltrafik. Gruppen »Citizens Concerned About Rockwool« har kaldt til flere demonstrationer og dukker op ved offentlige høringer for at blokere for de næste skridt i byggeriet af fabrikken.

Rockwool har dog i forvejen indhentet alle tilladelser og regner fortsat med at have fabrikken klar i 2020. Selskabet erkender dog, at det bliver nødt til at gå mere i dialog med de bekymrede borgere.

»Vores opgave nu er at blive bedre til at forklare, hvad udledninger bliver og sætte dem i forhold til de sikre grænser, der er. USA har ret stramme regler for forurening, og dem holder vi os inden for,« siger pressechef Michael Zarin fra Rockwool.

Han venter, at den næste tid vil byde på en mere intensiv kommunikation med lokalsamfundet, og Rockwool har blandt andet inviteret til et "åbent hus"-arrangement senere på måneden.