Rockwool-bosser tjener 45 millioner på optioner

De tre har efter Rockwools halvårsregnskab fredag kunnet indløse optioner og dermed købe Rockwool B-aktier for 769 kr. stykket. Det er et godt tilbud, når samme aktie på børsen koster op mod 2700 kr. efter et par særdeles gode år for kursen.

Rockwool-topchef Jens Birgersson har især draget nytte af optionerne, da han har købt hele 20.000 aktier til favørkursen og solgt dem igen straks efter. Det giver ham et provenu på 38,1 mio. kr. før skat.

Også isoleringskoncernens HR-chef, Camilla Grönholm, og tidligere finansdirektør Gilles Maria, som i dag har ansvar for Rockwools aktiviteter i Sydvesteuropa og Asien, har udnyttet optioner og solgt aktier. Det gav fortjenester på henholdsvis 2,83 og 3,77 mio. kr.

Det fremgår af indberetninger fra Rockwool til Finanstilsynet.