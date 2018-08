Regnskab fra fynske SP Group: Lille fremgang og fastholdte forventninger

Fynske SP Group kan notere fremgang på både top- og bundlinje i årets andet kvartal. Selskabet, der blandt laver overfladebelægninger på plast- og metalartikler, må til gengæld se driftsresultatet, EBITDA, gå tilbage, viser regnskabet for andet kvartal onsdag eftermiddag.

Omsætningen steg i perioden til 516,8 mio. kr. fra 501,33 mio. kr. i samme periode året før. Driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, faldt samtidig til 65,5 mio. kr. fra 76,0 mio. kr. Forklaringen er et mindre dækningsbidrag.

Et forbedret resultat af finansielle poster betyder dog, at SP Group alligevel har en lille fremgang i overskuddet. Før skat lander overskuddet på 48,3 mio. kr., hvor det i samme periode for et år siden var på 47,7 mio. kr.

- Markedsudfordringer, ændrede valutakurser, kombineret med ændret logistikaftale gjorde, at vor omsætning som ventet kun steg en smule. Første halvår 2018 blev imidlertid vort hidtil bedste halvår på både top- og bundlinjen til trods for stigende råvarepriser, siger selskabets administrerende direktør, Frank Gad, i regnskabet.

Selskabet forventer derfor fortsat at nå en omsætning for hele året i niveauet 2 mia. kr. med et resultat før skat på omkring 200 mio. kr., lyder det i regnskabet.

SÅRBAR VÆKST

Her peger selskabet dog også på, at den globale vækst ventes at fortsætte, omend den er skrøbelig og mærket af politisk og økonomisk uvished såsom opsætning af handelshindringer.

- Eventuelle nye handelshindringer mellem USA og EU samt mellem USA og Kina kan have stærk negativ indflydelse på udviklingen i SP Group. En permanent svag amerikansk dollar vil ligeledes have negativ indflydelse på udviklingen i SP Group, hedder det i regnskabet.

Det er udlandet, der trækker omsætningen for SP Group. Her var der en fremgang i afsætningen af virksomhedens produkter på 4,9 pct. i årets første seks måneder, mens der herhjemme var et fald på 4,5 pct. Dermed udgør salget i udlandet 62,3 pct. af det samlede salg mod 60,0 pct. i de første seks måneder af 2017.

