NKT får milliardordre fra Ørsted

De to danske selskaber er blevet enige om en aftale til en værdi af mere end 1,1 mia. kr., skriver NKT i en meddelelse. Målt i standard metalpriser er ordren dog på cirka 820 mio. kr., oplyser selskabet.

For de penge skal NKT levere 190 kilometer 220 kV højspændingskabel i et system. Det svarer til godt halvdelen af det samlede projekt.

- Kontrakten understreger ikke kun, at vi leverer førende og testet teknologi. Den viser også, at vores kunder gennem mange år, som for eksempel Ørsted, værdsætter vores ekspertise, knowhow og den løbende dialog for at finde den bedste løsning for begge parter, siger NKT-chef Michael Hedegaard Lyng i en meddelelse.

Kablerne produceres på NKT's fabrik i Karlskrone i Sverige med start i efteråret 2018.

Hornsea 2, som Ørsted skal opføre frem mod 2022, står til at blive verdens største havmøllepark. Siemens Gamesa skal levere møllerne til projektet, som får en samlet kapacitet på 1386 megawatt.

NKT leverede også kablerne til Hornsea 1, et andet Ørsted-projekt, der også ligger i havet ud for Yorkshire.

NKT-aktien stiger 6,30 kr., eller godt 3,7 pct., til 176,30 kr. oven på nyheden, og ligger nu 3,3 pct. højere end tirsdagens lukkekurs.